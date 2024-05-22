3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı - Son Dakika
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3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. İsrail'in saldırıları devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı.

22.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:30
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İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti.

NORVEÇ'TEN "2 DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi. Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, "Acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek" olduğunu sözlerine ekledi.

İRLANDA'NIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklaması bekleniyor.

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Micheal Martin'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıyacağından emin olduğunu söylemiş ancak gün vermemişti.

İSPANYA KARARINI 28 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

İspanyol Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Sanchez, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi. Konuşması parlamentoda alkışlarla karşılanan Sanchez "Filistin'i birçok nedenden ötürü tanıyacağız. Bu durumu 'barış, adalet ve tutarlılık' kelimeleriyle özetleyebiliriz. İki devletli çözüme saygı gösterildiğinden ve karşılıklı güvenlik garantileri olduğundan emin olmalıyız. İki tarafın barış için müzakere etmesi şart. İşte bu nedenle Filistin'i tanıyoruz."

İSRAİL'DEN BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMA KARARI

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "Derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi. Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN İSPANYA'YA GÖZDAĞI

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti. İrlanda'nın ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurmuştu.

FİLİSTİN'İ 8 AB ÜYESİ TANIYOR

Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 Avrupa Birliği üyesi tanıyor.

ALINAN KARARA TÜRKİYE'DEN DESTEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İspanya, İsrail, Norveç, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Hasan TURGUT: Helal olsun Norveç devletine….. Çünkü bu mesele insanlık meselasi 89 0 Yanıtla
  • Yahya Sarsılmaz: helal olsun size 84 1 Yanıtla
  • Selçuk Doğan: Helal olsun???? 60 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: İnancınız ne olursa olsun İNSAN olun yeter. 60 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: teşekkür ederiz 55 0 Yanıtla
    Yavuz null: rica ederiz efendim ne demek ya 0 5
  • Ali Sogukpinar: Doğru haraket, diğer ülkelerden de beklenmektedir. 49 0 Yanıtla
  • İlyas null: inşallah devamı gelir Rabb'im nurunu tamamlayacak 40 0 Yanıtla
    Yavuz null: 36 Bin kişi öldükten sonra mı,??? 1 4
  • halil eles: Hadi devam mı gelsin 35 0 Yanıtla
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