Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak - Son Dakika
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Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenerek derbi zaferi elde etti. Bu zafer sonrasında sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Başkan Ali Koç, takımın gösterdiği karakterden etkilenerek gelecek sezon da Kartal ile devam etme düşüncesine sıcak bakmaya başladı. Şampiyon olmaları durumunda ise Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edeceği belirtiliyor.

22.05.2024 09:01
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DERBİ ZAFERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Derbi öncesinde yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertliler, derbi zaferi sonrasında İsmail Kartal hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesine kadar gelecek sezon Fenerbahçe'nin planlarında yer almıyordu.

ŞAMPİYON OLURSA KESİN KALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi. Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi. Ali Koç'un gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek.

Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe\'de kalacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Depechs Modes: Kalsın kalsın 20 sene şampiyonluk görmesinler:)) 20 12 Yanıtla
    mürsel sarıteke: en son MÖ görmüşler:))) 8 5
  • Yunus Uslu: Ali Koçta kalsın :) seviyorum ben bu ekibi ahahahaha 20 4 Yanıtla
  • mert tr: Kalsin kalsin Kartalda kalsin Koçta kalsin. Süper ikili :-)) 14 3 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: ister şampiyon olsun ister olmasın, kesinlikle kovulacak 7 5 Yanıtla
  • Cemil Aktaş: belkide şampiyon olacak şampiyon olursa ben fenerbahce hocası olacam 5 2 Yanıtla
  • Ümit Kavas: doğru karar ?? kalsın 3 0 Yanıtla
  • Murat denizli: slakmisiniz nereye kaliyor ya avrupayi onun yuzunden biraktik 0 1 Yanıtla
    emrah biçer: Avrupa’da o aşamaya getiren adam kim kaç senedir o aşamaya gelebiliyormuyduk giderse bu günleri de arar olursunuz 0 0
  • mustafa sagdic: abi cok net yaziyorum. ne ismail kartal ne de okan buruk hoca degil. 0 0 Yanıtla

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