Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediyeye yapılan akraba atamalarıyla ilgili sorulan soruya Bozbey, "Arkadaşlarımızın tümü liyakatlı. Kim kimin akrabası, kim kimin dostu o ayrı mesele." yanıtını verdi.

AK PARTİLİ ÜYE ÖZEL'İN "HEPSİ GERİ ALINACAK" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yeğeni Furkan Bozbey'i belediye iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atayan ancak tepkiler sonrası geri adım atan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na atadığı baldızı Sezen Uğurlu ve bazı CHP'li yakınlarıyla ilgili soru yöneltildi. AK Parti Meclis Üyesi Ömer Faruk Temiztürk'ün yönelttiği soruya Bozbey'in verdiği yanıtta kullandığı ifadeler damga vurdu.

Temiztürk, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'de gündem olan atamalar hakkında söz almak istiyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Hepsi geri alınacak' dediği CHP'li belediyelerdeki atamaların Bursa için geçerli olmadığı ortaya çıktı" şeklinde bir haber sosyal medyada gündem oldu. Tüm Türkiye'de gündem olan bu konuda sizin ağzınızdan bir açıklama dinlemek isteriz." dedi.

"KİM KİMİN AKRABASI O AYRI MESELE"

Başkan Mustafa Bozbey, Temiztürk'ün sözlerine şu karşılığı verdi: "Açıklamayı toplantıda yaptım. Net de açıkladım. Arkadaşlarımızın tümü liyakatlı hem de önceki dönemde Nilüfer'de başarılara imza atmış arkadaşlarımız. Liyakattan başlayalım. Çok net söylüyorum. Diğer konuda önümüzdeki ay başında bir listeyi size de veririm. Kim kimin akrabası, kim kimin dostu o ayrı mesele. Yazabilirler, binlerce kişi farklı yazabilir.

"TROLLERİN HEPSİ BULUNUP GEREĞİ YAPILACAK"

Trolleri siz de biliyorsunuz. Trollerin davranışlarını siz de biliyorsunuz. Belediyenin içinde de var. Onlar da bulunacak. Net söylüyorum. Bu troller belediyenin içinde de var. Bu trollerin hepsi bulunup gereği yapılacak hiç merak etmeyin. Konu bitmiştir kapanmıştır. Bizim yaptığımız iş doğrudur. Bunun arkasındayız. Neticede bu karar kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Konu basittir, tartışmaya mehil vermeyecek nitelikte konu açıklanmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Ehil ve liyakatlı daha önce nitelikli bu işi yapmış, Nilüfer'de yıllarca çalışmış oradaki insanların yüzünü güldürmüş insanlar göreve geldi. Bursa'da da insanların yüzünü güldürmek için yola çıktık. Yakında Bursalılar gülümsemeye başlayacak. Siyaset yapmıyoruz. Her şey bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkar."

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ATANAN BAŞKANVEKİLİNİN EŞİNE DE ÇİFTE GÖREV

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız Burfaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, eşi Pınar Işıkyıldız da Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na atanmıştı. Pınar Işıkyıldız aynı zamanda ikinci görevlendirmeyle özel kalem müdürlüğüne de vekalet ediyor. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala da Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na atanmıştı.