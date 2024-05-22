Tahran\'da mahşeri kalabalık Reisi\'yi uğurlamak için toplandı

Dünya

Timur ve Buruk\'tan taraftara mesaj var

Vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada 2 meslek grubu daha var

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için Azadi Meydanı'na kadar tören düzenlenecek. Namaz sonrası, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

İLK TÖREN TEBRİZ'DE GERÇEKLEŞTİ

Reisi ve heyeti için ilk tören dün Tebriz'de gerçekleştirildi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla, dualar ve ağıtlar eşliğinde Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü. Merasimler Tebriz'in ardından Kum kentinde devam etti. Cenazelerin yarın düzenlenecek törenle defnedilmesi bekleniyor. Cenazeye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçim 28 Haziran'da yapılacak.

İşte cenaze töreninden kareler;