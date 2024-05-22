Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22.05.2024 01:00  Güncelleme: 01:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı.

İşte seferberlik yönetmeliğinin ilk kısımları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ni yayımladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Özgür Kiday: Hayırlı uğurlu olsun, herkes hazır olsun. 4 0 Yanıtla
    Fatih Gümüş: ?????? 0 0
  • Fatih Gümüş: Merhaba arkadaşlar, bu haberin bu saatte yayınlanması platformla ilgili bir durum olabilir mi? ?? 0 0 Yanıtla
    Cihan Ramazan: Hayır, tek adam rejiminde her şey gece olur ve bir imzaya bakar. 3 2

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