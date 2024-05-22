Altının Gram Fiyatı 2.500 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı 2.500 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altının Gram Fiyatı 2.500 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, dün yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 506 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor. Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaları, pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor. Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair açıklamalarının fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Para piyasalarında ise Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

22.05.2024 09:59
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Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

PARA PİYASALARINDAKİ FİYATLAMALARDA FED'İN YÜZDE 65 İHTİMALLE EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor. Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 2.500 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika

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