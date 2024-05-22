Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın - Son Dakika
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Spor

Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinden devre arasında futbolculara yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kartal'ın hırslı ve kararlı tavrı, 'Bugün hesap kesme günü' diyerek masaya vurması ise konuşulanlar arasında yer aldı. Kartal, takımına güvendiğini belirterek, 'Herkese bunu göstereceğiz. Bugün sözün bittiği yer. Allah yardımcımız olsun' dedi.

22.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin devre arasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

"BUGÜN HESAP KESME GÜNÜ"

O anlarda hayli hırslı olduğu görülen Kartal'ın elini masaya vurarak "Bugün hesap kesme günü" demesi ise çok konuşuldu. Sözlerine devam eden Kartal'ın takıma, "Arkadaşlar biz iyi bir takımız. Bunu unutmayın. Herkese bunu göstereceğiz. Bugün sözün bittiği yer. Allah yardımcımız olsun" dediği de duyuldu.

Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal\'ın motivasyon konuşmasına bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Görmüş: Hesap kesildi tüm Türkiye gerçek şampiyonun hakedenin kim olduğunu gördü 29 15 Yanıtla
    Volkan KILIÇ: yemin ederim şaşırıyorum kötü oynadık tamam eyvallah da bu yorun bu kafa sizi 10 sene daha şampiyon yapmaz bu yorumda burda kalsın 10 sene sonra tekrar okursun 9 11 recep özoğul: Başka bir takım da GS yi yenmişti. iki şampiyon mu var şimdi. Komik olmayın. Siz bir galibiyeti destanlaştıracak kadar küçük bir takımsınız. 2 1
  • Yakup Becerikli: iyiki, bir maç kazandın kendini bir şey zannediyor 16 28 Yanıtla
    YoH null: Ne yani sen icardi diye adamı simart sorun yok bizde olunca kendini bisi zannetsin icardi de futbolcu olsa anlarım boş bir oyuncu:D neymiş askin olayim hahahha 5 6 SEZER ÖZTOP: maçtan daha fazlası, bırakta kendini bişey zannetsin 1 3
  • Sabri İnce: Üç kupa ile yola çıkıp ,ikisinden elen Şampiyonluğu son haftaya bırak gs maçından galip gelmen arada ki puan farkını üçe düşürdü . sen hesap kesmekten bahset.! 9 19 Yanıtla
    Murat Yılmaz: 3 değil 4 hatta 1 3
  • YoH null: büyük takımlar küçük takımları her zaman yener:Dddddd 10 5 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Bu nasıl bi döngü Bu adam seneye yine burada olacak sezon boyu herkesi veerem ettikten sonra gene bir şey olup kulüpte kalır 5 3 Yanıtla
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