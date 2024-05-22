Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal\'ın motivasyon konuşmasına bakın

Mustafa Görmüş:

Hesap kesildi tüm Türkiye gerçek şampiyonun hakedenin kim olduğunu gördü

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Volkan KILIÇ: yemin ederim şaşırıyorum kötü oynadık tamam eyvallah da bu yorun bu kafa sizi 10 sene daha şampiyon yapmaz bu yorumda burda kalsın 10 sene sonra tekrar okursun 9 11