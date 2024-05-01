Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor - Son Dakika
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Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor

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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda devam eden volkanik faaliyetler sonucu bölgedeki 12 bin kişi için tahliye kararı verildi. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya'ya doğru ilerlerken Endonezya'daki 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu.

01.05.2024 23:20  Güncelleme: 23:22
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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Küller, Malezya'ya doğru ilerlerken Endonezya'daki hava yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası'nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Volkanik yanardağın yer aldığı Ruang Adası geçtiğimiz ay yaşanan patlamalar sonucunda tamamen tahliye edilmiş ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirilmişti. Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı.

Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor

TSUNAMİ RİSKİ VAR

Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtilirken, bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve 1000 kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.

Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor

7 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya'ya doğru ilerliyor.

Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor

2018 YILINDA 426 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.

Endonezya\'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
Kaynak: İHA

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