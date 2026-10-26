İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı

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İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş tutuklandı.

Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

NUSRET ALTINBAŞ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında iş insanı Nusret Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Nusret Altınbaş, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altınbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
Nusret Altınbaş

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek gözaltı kararları verildiği aktarılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Osman Uçar, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Pardus Portföy çalışanı Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, bankalardaki portföy çalışanı Ümit Yılmaz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan ve çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder, Hakan Eryılmaz, eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in tutuklanmasına karar verilmişti.

Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu yöneticisi Gülsüm Doğan, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, bankalardaki portföy çalışanı Yasemin Yılmaz hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Şüpheliler Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol tedbiri verilmişti.

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Kaynak: DHA
Fon SoruşturmasıAltınbaş HoldingFon kriziFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Samet Çakır Samet Çakır:
    Fatma hanımı neden tutuklamıyorsunuz 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    bu ülke bir hukuk devleti. suç işleyen cezasını çekecek elbet. yaşasın reis. baro RTE 1 5 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın Resul Ekrem Akalın:
    fakiriz ama onurumuzla beraber dışarda geziyoruz.. ALTINBAŞ paramı pazımdı 0 0 Yanıtla
  • ccmc8cb9b6 ccmc8cb9b6:
    KARDEMIR DEYE BASIN SPK NELER OLMUS 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Ağa siz o malum foncuyu gözaltına almadığını sürece millete bu ülkede adalet olgusuna inandiramazsiniz 0 0 Yanıtla
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