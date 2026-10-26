Sarıgül soruşturmasında AK Partili Serkan Korkutata gözaltına alındı, sonra serbest kaldı - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında AK Partili Serkan Korkutata gözaltına alındı, sonra serbest kaldı

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Sarıgül soruşturmasında AK Partili Serkan Korkutata gözaltına alındı, sonra serbest kaldı
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'Sarıgül' ailesine yönelik 'kara para' soruşturması yeni isimlere sıçradı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Korkutata ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün tutuklandığı kara para aklama soruşturması genişlemeye devam ediyor. Soruşturmanın son dalgasında, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da gözaltına alındı. 

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Serkan Korkutata aynı zamanda, kapatılan Refah Partisi Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata'nın yeğeni. Korkutata'nın İstanbul'dan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Korkutata'nın ifadesi alındı. Serkan Korkutata daha sonra serbest bırakıldı.

EMİR SARIGÜL'ÜN ŞİRKETİNDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emir Sarıgül'ün kurucuları arasında bulunduğu Maritza İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi olan Korkutata'nın geçmişte Melih Gökçek ailesiyle ilişkilendirilen Beyaz TV'nin hissedarları arasında bulunduğu da biliniyor.

Serkan Korkutata

SARIGÜL AİLESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Şüpheli Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda da Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı. Tunç, Avcı ve Sezgin'in tutuklanmasına, Demir ve Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Mustafa SarıcaAK Parti3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu ülkede Suriyeliler, Suudi Arabistan ve bebek katili Apo konuşulurken gösterilen gündem ve hassasiyet, neden binlerce fon mağduruna ve milyonlarca borsa yatırımcısına gelince gösterilmiyor? Kendi vatandaşının alın teri, birikimi ve geleceği söz konusu olduğunda neden aynı duyarlılık ortaya konulmuyor? Kendi milletinin mağduriyetini görmezden gelen bir anlayışın adaleti nasıl sağlayacağı sorgulanmalıdır. Önce kendi vatandaşının sesini duyun, mağduriyetini giderin, hakkını teslim edin! Kim bu ülkede haksız kazanç sağladıysa partisi ne olursa olsun, ömür boyu hapis yatsın. 4 1 Yanıtla
  • Qwerty Qwert Qwerty Qwert:
    Binlerce samimi Ak Parti taraftarı varken, bunun gibileri nereden bulursunuz anlamıyorum. 1 2 Yanıtla
    girilmez girilmez:
    aynen büyük temizlik şart bize Reis gibi memleket sevdalısı adamlar lazım 2 2
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