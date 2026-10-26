Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler

Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. İlk yarıyı Gennaro Borrelli'nin golleriyle 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda 8 dakikada bulduğu 3 golle öne geçti. Rizespor'un beraberliği yakaladığı 7 gollü mücadelede son sözü Franculino Dju söyledi ve Trabzonspor unutulmaz bir galibiyete imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde futbolseverler gol düellosuna tanıklık ederken, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor sahadan 4-3 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
BORRELLI İLK YARIDA İKİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor, 12. dakikada Gennaro Borrelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-mavililer, 32. dakikada yine Borrelli'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor, ilk yarıda rakibine karşılık veremeyince soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.
TRABZONSPOR 8 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, 49. dakikada Melih Kabasakal'ın golüyle farkı bire indirdi. Bordo-mavililer, yalnızca iki dakika sonra Aral Şimşir'in 51. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Baskısını sürdüren Trabzonspor, 57. dakikada Franculino Dju'nun golüyle 3-2 öne geçti. Böylece bordo-mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada yalnızca 8 dakika içerisinde 3 gol bularak müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.
RİZESPOR PES ETMEDİ, SKOR 3-3 OLDU
Trabzonspor'un üst üste bulduğu gollere Çaykur Rizespor'dan yanıt geldi. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Qazim Laçi'nin kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Skorun 3-3'e gelmesiyle birlikte karşılaşmanın son bölümünde heyecan iyice arttı. Her iki takım da galibiyet golünü bulmak için mücadelesini sürdürdü.
SON SÖZÜ FRANCULINO DJU SÖYLEDİ
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Trabzonspor'da Franculino Dju bir kez daha sahneye çıktı. Bordo-mavili futbolcu, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek Trabzonspor'u 4-3 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, 7 gole sahne olan Karadeniz derbisini 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ BELLİ
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
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