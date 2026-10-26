Kocaeli\'de MHP\'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartışma sonrası tabancayla vurularak öldürüldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gölcük Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Murat Saral ile A.I.U. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından A.I.U. tabancayla Saral'a ateş etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.