İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar

İngiltere’de 6. lig takımlarından Banbury United’ın tesislerinde gerçekleştirilen ve yalnızca 18 yaşından büyüklerin katılabildiği bir etkinlik, kulüp yönetimini zor durumda bıraktı. Erkek dans grubunun sahne aldığı gösteride yaşananlar, etkinliğe ait görüntülerin internette yayılmasıyla ortaya çıktı.

ÖNCE SOYUNDULAR, SONRA MÜSTEHCEN HAREKETLERDE BULUNDULAR

Daily Mail'in haberine göre gösteride, kovboy şapkaları takan erkek dansçılar sahneye çıkarak dans etti ve soyundu. Dansçılar, gösterinin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasına girerek bazı katılımcılarla müstehcen içerikli eylemlerde bulundu. Salondaki kalabalığın da gösteriye eşlik ettiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE PARTNERİNİ EVDEN KOVDU

Gösteriye ait görüntülerin yayılması, katılımcılardan birinin özel hayatında da krize neden oldu. Habere göre, etkinliğe katılan bir kadının gösteriden keyif aldığı anları izleyen partneri, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Görüntüler nedeniyle tartışan çiftin ayrıldığı, adamın da kadını evden kovduğu öne sürüldü.

KULÜP YÖNETİMİNDEN ÖZÜR

Görüntülerin yayılmasının ardından Banbury United yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Etkinliğin biletli ve yalnızca yetişkinlere açık olduğunu belirten kulüp, gösterinin son bölümünde yaşananların tesisin kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Görüntüler, gösterinin sonlarına doğru bir bölümünün mekânımızda kabul edilebilir sınırların ötesine geçtiğini gösteriyor. Rahatsız olan herkesten özür dileriz" ifadelerine yer verildi.