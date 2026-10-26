Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta - Son Dakika
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Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta

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Ali Koç\'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park\'ta
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta yerini alarak takımını destekledi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. 

TRİBÜNLERDE TANIDIK BİR İSİM

Saat 21.30’da başlayacak  bu kritik karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. 

KERİM RAHMİ KOÇ RAMS PARK'TA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, dev derbiyi yerinde takip etmek üzere RAMS Park’a geldi. Deplasman tribününde sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte yerini alan Kerim Rahmi Koç, zorlu maç öncesinde takımına tribünden destek verdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Küçük Murat Küçük:
    wah yawrum şeref trübünden taraftar tribününemi düştün..Sizi böyle bu hale düşüren takımın adıdır GS... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta - Son Dakika
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