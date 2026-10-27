İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

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İsmail Kartal\'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı. Derbilerde 2'de 0 yapılmasının önemli olmadığını ifade eden İsmail Kartal, "Bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor. Daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Hedefimizden bir sapma yok" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik. Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz." dedi. 

İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

"BU KADARINI BAŞARABİLDİK"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı. 

İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

"DERBİ KAZANMADAN DA ŞAMPİYON OLUNUYOR"

Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası ilginç bir yorumda bulunan İsmail Kartal, "Bu ligde derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor. Daha önce olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Hedefimizden bir sapma yok." açıklamasında bulundu. 

İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor
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    Yorumlar (8)

  • vedat cici vedat cici:
    bence fenere laik hoca ikincilik garanti 4 0 Yanıtla
  • Köksal Aktaş Köksal Aktaş:
    aman yarabbim kafayı yedirecek millete bu 3 0 Yanıtla
  • Mustafa cahit Mustafa cahit:
    git kardeşim ne olur git. 2 0 Yanıtla
  • murat kaya murat kaya:
    İlk yarı şutun yok, ikinci yarı fena değildi fb ama yetmedi, 2 0 Yanıtla
  • evony2ynove evony2ynove:
    doğru söylüyordaaa... takımın ne oynadığı belirsiz. sahada oyun yok. bu futbolu kendisi beğeniyor sanırım. anlaşıldı arkadaş gitmeyecek... bu fenerde bizi bizden edecek... 2 0 Yanıtla
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