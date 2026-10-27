Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında heyecan dolu dev derbiye sahne olan RAMS Park'ta Galatasaray, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın skorundan çok, maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon bir anda tavan yaptı. Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown’ın birbirine saldırdığı anlar sahadaki gerilimi tırmandırdı. Olayların büyümesiyle birlikte kavgaya dahil olan Galatasaraylı Eren Elmalı’nın yerde yatan bir rakip futbolcuya tekme attığı görüldü.

KEREM AKTÜKOĞLU YAKASINA YAPIŞTI

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yaşadığı büyük öfke dikkat çekti. Milli futbolcu, kendisini sakinleştirmeye çalışan kendi teknik heyetinden bir görevlinin yakasına yapışarak tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ve diğer teknik ekiplerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan olayların ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.