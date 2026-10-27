Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

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Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın birbirine saldırdığı görülürken, kavganın içine giren Galatasaraylı Eren Elmalı'nın da yerde yatan bir futbolcuyu tekmelediği görüldü. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise kendisini sakinleştirmeye çalışan Fenerbahçe teknik heyetinden bir ismin yakasına yapıştı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında heyecan dolu dev derbiye sahne olan RAMS Park'ta Galatasaray, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın skorundan çok, maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon bir anda tavan yaptı. Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown’ın birbirine saldırdığı anlar sahadaki gerilimi tırmandırdı. Olayların büyümesiyle birlikte kavgaya dahil olan Galatasaraylı Eren Elmalı’nın yerde yatan bir rakip futbolcuya tekme attığı görüldü.

KEREM AKTÜKOĞLU YAKASINA YAPIŞTI

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yaşadığı büyük öfke dikkat çekti. Milli futbolcu, kendisini sakinleştirmeye çalışan kendi teknik heyetinden bir görevlinin yakasına yapışarak tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ve diğer teknik ekiplerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan olayların ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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Abdülkerim BardakcıKerem AktürkoğluGalatasarayEren ElmalıFenerbahçeFutbolKavgaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Galatasaray-fenerbahçe'yi yendi Fenerbahçe'de olay çıkarttı yenilgiye kabullenmedi Fenerbahçe Tebrikler Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımıdır. 13 7 Yanıtla
  • gelecek.3506 gelecek.3506:
    kerem de futbol yok 2 0 Yanıtla
  • tanju yenal tanju yenal:
    Eskiden dostluk vardı, gerçek rekabet vardı, yenilen yeneni tebrik ederdi, derbilerde taraftar yarıyarıya maç izler tezahurat yarışına girerdi, sadece futbol konuşulurdu, hakeme güvenilirdi, çalmadığı bir müdaheleye görmemiştir kasıt yok denilirdi. kurallar değişti, futbol kirlendi, para hırsı arttı, maçdan çok hakemler, olaylar konuşuluyor. artık Türkiye ligi zevk vermiyor, oyun yok, teknik yok, hırs yok, atak yok, defansda al gülüm ver gülüm yapılıyor. malesef durum bu. 2 0 Yanıtla
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