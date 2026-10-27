Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

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Uğurcan Çakır\'dan Ederson için bomba yorum
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından konuşan Uğurcan Çakır, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirterek, "Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ"

Fenerbahçeli kaleci Ederson'un farkı önlediğini belirten Uğurcan Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Takım arkadaşlarım harikaydı. İlk yarı müthiş performans sergiledik, oyun başından itibaren... Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." dedi. 

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Sözlerine devam eden milli kaleci, "Lille maçında da çok iyi performans sergilemiştik. Ligde kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama baştan sona oyunun hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik, farkı açabilirdik." ifadelerini kullandı. 

"LİGİN DAHA BAŞI"

Uğurcan Çakır son olarak "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı. Cuma günü Konya'yı yenip bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

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    Yorumlar (2)

  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Aynen sende başarılı bir maç çıkardın 0 2 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Yapma bunu yapma uğur yumurtalık geçme;) 0 1 Yanıtla
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