Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Elde edilen galibiyete rağmen kaçan fırsatlara vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

''ÇOK DAHA FARKLI BİR SKOR OLABİLİRDİ''

Sahadaki dominasyonlarının altını çizen Buruk, farkı açamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Bu sene oynadığımız en üstün maçlardan biriydi. Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik." dedi.

"VERİLERE BAKINCA İNANILMAZ BİR FARK VAR"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "2-1 sonrası, oyunu ve skoru koruma, biraz daha çekingenlik... Oyun değişti. İkinci yarı yine çok fazla pozisyonumuz var. Çok üstün oynadığımız bir maçtı. Verilere bakınca inanılmaz bir fark var. Oyuncularım çok iyi oynadı. Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi, onlarla beraber coştuk. Takımımız baskıya giderken onların verdiği hırsla yaptı. Rakip sadece ikinci top ve uzun topa döndü, ikinci topları alarak çok hücum yaptı. Bir derbiyi olabildiğinin en iyi şekliyle oynadı oyuncularım." ifadelerini kullandı.

"DAHA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Ligdeki zorlu yarış hakkında konuşan Okan Buruk, "Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var. Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"BATRAKOV ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ"

Aleksey Batrakov'un gelişimine değinen Okan Buruk, "Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi burada. Kendi oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdı. Ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı ve orta sahaya da geldi bugün. Topsuz oyununu da her geçen gün geliştiriyor. Oyun aklı da çok önemli. Genç, gelişime açık, bu tür bir profil çok önemli. Ne deseniz ona açık ve kafasını yoruyor. Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu. Üstüne koyarak gideceğine umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.