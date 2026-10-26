İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar

İtalya’nın kara kuvvetlerini modernize etmek amacıyla 30 yeni nesil tank ve 48 zırhlı muharebe aracı için toplam 3,7 milyar euroluk anlaşmaya vardığı bildirildi. İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Alman Rheinmetall’in ortak girişimi üzerinden yürütüleceği belirtilen sipariş, ülkenin kapsamlı askeri modernizasyon programının önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak anlaşmaya ilişkin resmi doğrulama henüz yapılmadı.

TANKLAR PANTHER PLATFORMU ÜZERİNE KURULACAK

Reuters’ın aktardığı ve İtalyan ekonomi gazetesi Milano Finanza’ya dayandırılan habere göre, sipariş kapsamında İtalya’ya yeni nesil ana muharebe tankları ile A2CS programı çerçevesinde zırhlı muharebe araçları tedarik edilmesi planlanıyor.

Yeni tankların, Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall tarafından geliştirilen KF51 Panther platformu temel alınarak İtalyan ordusunun ihtiyaçlarına göre uyarlanması bekleniyor. Programın, İtalya’nın mevcut Ariete tank filosunun yenilenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

48 LYNX ZIRHLI ARAÇ ENVANTERE EKLENECEK

Siparişin diğer ayağını, Rheinmetall’in geliştirdiği Lynx platformu temelindeki 48 zırhlı muharebe aracı oluşturuyor. İtalya’nın daha önce sipariş ettiği 21 araca eklenmesi beklenen yeni araçların, yaşlanan Dardo zırhlı muharebe araçlarının yerini alması öngörülüyor.

İtalya’nın uzun vadeli planı ise bu alımlarla sınırlı değil. Ülkenin gelecek yıllarda 132 ana muharebe tankı ve aynı platform üzerinden geliştirilecek 140 destek aracı edinmesi hedefleniyor. Lynx tabanlı araç programında da farklı görevler için yaklaşık 1.050 aracın tedarik edilmesi planlanıyor.

İKİ PROGRAMIN TOPLAM MALİYETİ 23 MİLYAR EURO

İtalya’nın tank ve zırhlı araç modernizasyon programlarının toplam maliyetinin yaklaşık 23 milyar euroya ulaşabileceği belirtiliyor. Tank programının 2037’ye, A2CS zırhlı araç programının ise 2040’a kadar sürmesi öngörülüyor.

Leonardo ve Rheinmetall, 2024 yılında eşit ortaklı bir ortak girişim kurmuştu. İki şirketin İtalya’nın savunma sanayisi kapasitesini güçlendirmeyi ve projelerdeki üretim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü ülkede gerçekleştirmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Bununla birlikte, 3,7 milyar euroluk siparişe ilişkin haberler henüz resmi açıklamayla doğrulanmış değil. Rheinmetall yorum yapmazken Leonardo yöneticisi Lorenzo Mariani de sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığını teyit edemediğini belirtmişti.