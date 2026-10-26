Mekke Savunma İttifakı'nın dört üyesi iş birliği görüşmelerinde mutabık kaldı

Mekke Savunma İttifakı'nın dört üyesi iş birliği görüşmelerinde mutabık kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirecek görüşmelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı. Ortak bildiride görüşmelerin bölgesel barış ve güvenlik alanlarını da kapsayacağı belirtildi.
Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ile İran tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Taraflar, bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.
Kaynak: İHA
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