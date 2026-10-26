Mekke Savunma İttifakı'nın dört üyesi iş birliği görüşmelerinde mutabık kaldı

Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ile İran tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Taraflar, bölgesel barış ve güvenlik alanları da dahil olmak üzere, dört bölge ülkesi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.