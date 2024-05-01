Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı

Geniş Video İzle

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

01.05.2024 20:59  Güncelleme: 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı. FOMC böylece 6 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

SON 23 YILIN ZİRVESİ

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3'e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu.

Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı

Abd Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 21:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement