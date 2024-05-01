Fed Faizleri Sabit Tutarak 6. Toplantıda da Dokunmadı

Ekonomi

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı. FOMC böylece 6 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

SON 23 YILIN ZİRVESİ

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3'e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu.

Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.