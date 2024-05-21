Mansur Yavaş, Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi oldu - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi oldu

MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayı sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi oldu. Yavaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 38,3'e düştü.

21.05.2024 21:36
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Türkiye'nin en beğenilen siyasetçilerinin belirlendiği anket çalışmasında siyasetçilerin vatandaş tarafından beğeni düzeyleri ölçüldü. Anketin nisan ayı sonuçlarında ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan beğeni düzeyi ise yüzde 38,3'e düştü.

"YAVAŞ EN YÜKSEK SEVİYEDE, ERDOĞAN'IN BEĞENİSİ YÜZDE 40'IN ALTINDA"

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, anket sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan'ın beğenisi yüzde 40'ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor."

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

ERDOĞAN'DAN SONRA ÖZEL, ÖZEL'İN ARDINDAN ERBAKAN GELDİ

17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiye sorularak yapılan ankette katılımcıların, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri öğrenildi.

Anket sonuçlarında ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, Yavaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

Katılımcıların yüzde 65,8'i Yavaş'ı beğendiğini ifade ederken İmamoğlu'nun beğeni oranı yüzde 52,8 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3'ü de "beğeniyorum" yanıtını verdi.

BAHÇELİ, ERBAKAN'IN GERİSİNDE

Erdoğan'ın ardından yüzde 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Katılımcıların yüzde 33'ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı beğendiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan'ın gerisinde kalırken İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listenin son sırasında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Mansur Yavaş, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi oldu - Son Dakika
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