Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama

Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor\'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama

Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun 1 numaralı adayı Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı açıklamayla kulübe yöneltilen ithamlara sert bir cevap verdi. Açıklamada, ''Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir'' ifadeleri yer aldı.

21.05.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, şampiyonu ve küme düşen takımları belirleyecek. 26 Mayıs Pazar günü şampiyonluğun 1 numaralı adayı Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, kümede kalabilmek için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar, kulübe yöneltilen ithamlara sert bir açıklamayla cevap verdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Konyaspor'umuz, Süper Lig'in son haftasında sezonun kendisi adına en kritik maçına çıkacak. Ligde kalmak adına ekonomik ve manevi büyük uğraşlar veren kulübümüz, Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya şehir olarak kenetlenerek çıkacak. Bu vesileyle kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin, bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir.

SAHADA TÜM TAKIMLAR MÜCADELE ETMELİ!

Süper Lig'in son haftasının sadece Tümosan Konyaspor üzerinden yorumlanmasını ise şaşkınlıkla izliyoruz. Oysa kıran kırana geçen ligde kalma mücadelesi ligin 38. haftasında da devam edecek. 90 dakikalar sonucu belki üçlü hatta dörtlü averaj hesapları devreye girecek. Hal böyleyken şampiyonluk yarışı ne yazık ki bulunduğumuz konumu gölgede bırakıyor. Kamuoyuna altını çizerek hatırlatmak istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak, ligde kalma mücadelesi veren takımlara rakip olan herkesin aynı mücadele hassasiyetiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tatil modu ve rehavet kafasıyla çıkılacak maçların, şehir takımlarının kaderiyle oynayacağını kimse aklından çıkarmasın. Konyaspor'umuzun maçı kadar; Trabzon'da, Pendik'te ve Hatay'da oynanacak müsabakaların konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için Süper Lig'in 38. haftasındaki önemli maç programını belirtmek istiyoruz:

TÜMOSAN KONYASPOR – GALATASARAY

TRABZONSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ

PENDİKSPOR – GAZİANTEP FK

ATAKAŞ HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

Ve Büyük Konyaspor Taraftarı…

Gerek evimizde gerek deplasmanda takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadınız. Yeri geldi yağmur çamur demeden stadyuma geldiniz, yeri geldi yeşil beyaz uğruna kilometrelerce yol yaptınız. Son ana son düdüğe kadar her zaman Konyaspor'umuzun yanında yer aldınız. Şu an hep birlikte son düzlüğe girdik. O yüzden daha yüksek sesle: KENETLEN BAŞKA KONYASPOR YOK!"

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Galatasaray, Ankaragücü, Pendikspor, Konyaspor, Hatayspor, Rizespor, Ona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ugur Ortaalan: gereken cevap sahada verilecektir şampiyon galatasarayy 53 21 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Gs kaybetse fb bi yolunu bulur yine kaybeder şampiyon olamaz 53 8 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK: he he tamam inandık berabere bitmesin ya yenin yada küme düşün beraberlik şaibeyi doğurur 12 10 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Fenerlerlede berabere kaldi o zaman şike yapti ? Bu hangi mantik beyinsiz 1 puan ikisinide yetiyor Niye zorlasinlar ki ? 10 1 Şükrü null: olur başka arzunuz, skorda verin olsun. her iki takımda mücadelesini yapacak. Konyaspor olarak bize bir puan yetiyor.onu alır. işimize bakarız. bize ne FB şampiyon olamamış, GS şampiyon olmuş. bir puan yeter. iki hafta önce FB den puan alırken bize GS bişey demedi siz niye dırdır ediyorsunuz. sizin umurunuzda değil Konyaspor yenilse küme düştü diye sevineceksiniz. yense gaza getirdik diye kendinize pay çıkaracaksınız. onun için bize bir puan yeter. 0 0
  • Serkan Beyhan: KONYA YENER FENER ŞAMPİYON OLUR. BÜTÜN SEZON TEZGAHI BUNUN ÜZERİNE KURULDU. BUNU GÖRMEYENLER PAZAR GÜNÜ GÖRÜRLER… 3 5 Yanıtla
  • Savas Sahin: son haftaya kadar aklınız nerdeydi..?? 6 0 Yanıtla
  • E.E. Atayılmaz: Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok misali 0 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Tam Destek Ligde Kal Konyaspor Bjk FB Tam Destek 0 0 Yanıtla
    Şükrü null: kalacağız inşaallah.bir puan yetiyor bize.bir puanı alıp kalacağız. desteğinize teşekkürler. 0 0

23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
19:51 Isparta’da Eğirdir Gölü’nde 7 adet el bombası bulundu Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 00:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement