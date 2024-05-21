Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada suç örgütü üyeleriyle birlikte hareket ettiği öne sürülen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K. gözaltına alındı. Şüpheli N.Ö.K ise serbest bırakıldı.

21.05.2024 22:11
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Suç örgütü üyeleriyle birlikte hareket ettiği öne sürülen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışan komiser G.K. gözaltına alınırken şüpheli N.Ö.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alınmıştır.

Soruşturmamız kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir.

Son olarak soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K., alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir."

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı

BAKAN YERLİKAYA: MÜFETTİŞ RAPORU SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili son açıklamasında İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edildiğini söylemişti.

KAPLAN: MEMURLARIN VATANDAŞA KUMPAS KURMAMASI GEREKİR

Ankara'da 20'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, müştekilerden Erkan Doğan'ın ifadesini kağıttan okumasını eleştirerek, "Devletin memurlarının bir vatandaşa kumpas kurmaması gerekir. Bana da 'Bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver' dediler, vermedim. Normalde bir polisin bunları yapmaması lazım, bizim sorunumuz kanunun uygulanmaması. Savcıya istediklerini yaptırdılar. Bu nasıl bir devlet, biz kime güveneceğiz? Siz makam sahibisiniz, suç duyurusunda bulunmanızı istiyorum. Bize işkence yapan insanları teşhis etmek istiyoruz. Bir sürü adam toplamışlar, bir örgüt kurmuşlar. Bu bir kumpastır. Bunlar mazlumların ahını aldılar. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmış, soruşturmada aralarında 3 polisin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • harun 8071: Dayısı olan çıkıyor. 5 0 Yanıtla

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