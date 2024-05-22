Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı

Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı

Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.

22.05.2024 00:28
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Bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı atandı.

HSK KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13'üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı - Son Dakika
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