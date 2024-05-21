Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz - Son Dakika
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Teknoloji

Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz

Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay\'a erişmeyi planlıyoruz

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ay'a seyahatle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Gezeravcı, "Sadece birkaç ay içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

21.05.2024 21:11
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Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Fest 2024'e katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Sadece birkaç ay içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay'a erişmeyi planlıyoruz. Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda" dedi.

ALPER GEZERAVCI, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Astronot Alper Gezeravcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Fest 2024' programında öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı'ya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek eşlik etti.

Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
Alper Gezeravcı

Türkiye'nin uzay alanında ütopik hedeflerle değil, yapılabilir hedeflerle yol aldığını söyleyen Gezeravcı, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirilmiş, bir ilham hikayesini Sağlık Bilimleri Üniversite'mizde, hikayenin asıl sahibi olan sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 Aralık ayında kurulan Uzay Ajansı ve uzay alanda faaliyet gösteren farklı çatı kuruluşlar, uzay alanındaki faaliyetleri belirli bir organizasyonun kontrolünde yürütecek.

"EN TECRÜBESİZ UZAY AJANSINA SAHİPTİK"

Kuruluş yılı itibariyle bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin arasında en genç en tecrübesiz uzay ajansına sahiptik. Ancak geçmişe yönelik tecrübemizle, bu kadar kısıtlı olduğumuz bir alan içerisinde sadece 2 yıllık çalışmanın ardından 2021'in şubat ayında uzay alanındaki hedeflerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halkımızla paylaşıldı.

"ÜTOPİK NOKTALARI KONUŞMUYORUZ"

Sadece 1 yıllık hazırlık sürecinin ardından da bu duygularla şu an paylaşmış olduğumuz bu hedeflerden bir tanesini teşkil eden 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' icra edildi. Devletimiz, irade temsili noktasında uygun görünen zamanda birçok gelişmeyi sizlerle paylaşıyor olacak. Ütopik noktaları konuşmuyoruz, yapılabilir hedefleri koyduk ve yapacak şekilde planlamaya devam ediyoruz."

"UZAYA ERİŞEN ROKETLERİMİZ VE HAVA ARAÇLARIMIZ VAR"

Yakın zamandaki hedeflerinden bir tanesinin 'Uzay Limanı' projesi olduğunu belirten Gezeravcı sözlerine şöyle devam etti: "Halihazırda anlaşmalar yapıldı ve hazırlık süreçleri devam ediyor. Artık uzaya erişen roketlerimiz ve hava araçlarımız var. Biz bu alanda kabuğuna sığmayan bir ülke konumuna doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Uzay alanında kendi yapacağımız çalışmaları, kendi yaptığımız ürünleri, uzayın resmi limiti olan 100 kilometrenin zaten ötesine taşıma kabiliyetine halihazırda sahibiz.

Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE AY'A ERİŞMEYİ PLANLIYORUZ"

İleride bu alanda yapacağımız faaliyetlerin gerçekleştirebileceğimiz bir de fırlatma rampası var. Uzay faaliyetlerinin sadece bizim ihtiyaçlarımız değil, bu alanda faaliyet gösterecek başka ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılık verecek şekilde, bu alanda muadil ülkelerin fırlatma imkanlarına sahip 'Uzay Limanı' projemiz devam ediyor. Sadece birkaç ay içerisinde kendi ülkemizin imkanlarıyla üretilmiş bir roket ve bu roketi uzaya taşıyan itki sistemiyle ilerde Ay'a erişmeyi planlıyoruz.

"HAZIRLIK AŞAMASININ ÇOĞU BİTMİŞ DURUMDA"

Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir fakat halihazırda bu sürecin hazırlık aşamasının çoğu bitmiş durumda. Keza uydu alanında Türkiye Cumhuriyeti zaten geçtiğimiz 15- 20 yıl içeresinde farklı uydu fırlatmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülke. 8 Temmuz haftasında 'TÜRKSAT 6A' uydumuz uzaya fırlatılacak. Hak ettiğimiz özgüveni pekiştirme noktasında istatistikler önemli. 'TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla, bu alanda kendi uydusunu kendi imkanlarıyla üretebilen dünyadaki 11. ülke konumuna erişeceğiz."

Alper Gezeravcı, Türkiye, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Galatasaray Spor kulübü: Ayda asgari ücret ne kadar Alper bey 17 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba: ay da bir tavla koz maça gider hani he piknik tüpüyle de çay misss 10 4 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: adam dünyaya bile iniş yapamadi aya nasıl inecek birde sanki bizim imkalarla gidiliyor. 8 5 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Ay'da millet parkı açalım,açılışı reis yapsın inşallah ya rabbil alemin 8 3 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Ay’dan da vergi alacaklar. 2 1 Yanıtla
  • Ismail keskin: sapla samani karistirmayin tamam sıkıntılarımız var ama bunlar ilerlemek için bize engel olmamalı yada kendimizi başka mesatgatlarla meşgul etmemeliyiz 2 0 Yanıtla
  • can kalyuncu: Yahu he he 1 0 Yanıtla
  • Ender seker: Sen yolundasın tabi millet aç aç 0 0 Yanıtla

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