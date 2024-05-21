TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba\'yı çağıracaktım

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları"na ilişkin grup önerisinde gergin anlar yaşandı. CHP, DEM Parti ve AK Partili vekiller arasında yükselen tansiyonu ise Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın Veli Ağbaba sözleri düşürdü.

Genel Kurul'da Saadet Partisinin " İstanbul'da olası depreme karşı alınacak önlemler", İYİ Parti'nin "Esnaf kredi faiz oranları", DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları" ve CHP'nin "Emniyet teşkilatında görev yapan personelin sorunları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

AK PARTİ VE MUHALEFET PARTİLERİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları" ile ilgili grup önerisinde ise tansiyon yükseldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında gergin anlar yaşandı. Peş peşe söz alan vekiller arasındaki gerginliği ise Meclis Başkanvekili Adan bitirdi.

"BİRAZ DAHA DEVAM ETSEYDİ VELİ AĞBABA'YI ÇAĞIRACAKTIM"

CHP'li Murat Emir'in son sözlerini söyleyip kürsüden inmesi üzerine Meclis Başkanvekili Adan, "Zaten biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım buraya." dedi. Adan'ın sözleri Meclis'i gülümseten anlar yaşattı.

TARTIŞMA SONRASI İLK KANUN TEKLİFİNDE SÖZÜ VELİ AĞBABA ALDI

Daha sonra fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Görüşmede ise ilk söz CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya verilince Adan ve Meclis'teki vekiller tebessüm etti. Ağbaba ise Meclis'te bir önceki görüşmede yaşanan tartışmaya atıfta bulunarak, "Başkanım ben, bu AK Partililere ve Özlem Zengin'e uymam, merak etmeyin. Sakin bir konuşma yapacağım." dedi.