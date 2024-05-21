TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım

Geniş Video İzle

TBMM'de DEM Parti'nin grup önerisi görüşmelerinde tansiyon yükseldi. AK Partili Özlem Zengin, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP'li Murat Emir arasında cereyan eden tartışmayla ilgili Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Zaten biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım buraya" dedi. Tartışmanın ardından bir sonraki önergeyle ilgili CHP'den ilk söz Veli Ağbaba'ya verildi. Ağbaba'nın ise "Başkanım ben, bu AK Partililere ve Özlem Zengin'e uymam." sözleri gülümseten anlar yaşattı.

21.05.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları"na ilişkin grup önerisinde gergin anlar yaşandı. CHP, DEM Parti ve AK Partili vekiller arasında yükselen tansiyonu ise Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın Veli Ağbaba sözleri düşürdü.

Genel Kurul'da Saadet Partisinin " İstanbul'da olası depreme karşı alınacak önlemler", İYİ Parti'nin "Esnaf kredi faiz oranları", DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları" ve CHP'nin "Emniyet teşkilatında görev yapan personelin sorunları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

AK PARTİ VE MUHALEFET PARTİLERİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları" ile ilgili grup önerisinde ise tansiyon yükseldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında gergin anlar yaşandı. Peş peşe söz alan vekiller arasındaki gerginliği ise Meclis Başkanvekili Adan bitirdi.

"BİRAZ DAHA DEVAM ETSEYDİ VELİ AĞBABA'YI ÇAĞIRACAKTIM"

CHP'li Murat Emir'in son sözlerini söyleyip kürsüden inmesi üzerine Meclis Başkanvekili Adan, "Zaten biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım buraya." dedi. Adan'ın sözleri Meclis'i gülümseten anlar yaşattı.

TARTIŞMA SONRASI İLK KANUN TEKLİFİNDE SÖZÜ VELİ AĞBABA ALDI

Daha sonra fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Görüşmede ise ilk söz CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya verilince Adan ve Meclis'teki vekiller tebessüm etti. Ağbaba ise Meclis'te bir önceki görüşmede yaşanan tartışmaya atıfta bulunarak, "Başkanım ben, bu AK Partililere ve Özlem Zengin'e uymam, merak etmeyin. Sakin bir konuşma yapacağım." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba\'yı çağıracaktım
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi, Tbmm Genel Kurulu, Özlem Zengin, Veli Ağbaba, Celal Adan, Murat Emir, DEM Parti, Tansiyon, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
23:06 Anlaşma tamam gibi Türkiye’den bir kulüp satılıyor Anlaşma tamam gibi! Türkiye'den bir kulüp satılıyor
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement