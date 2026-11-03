Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

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Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
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Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
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Oyuncu Hakan Çelebi'nin katıldığı programda babasının vefatını anlattığı sırada kendisine "Allah rahmet eylesin" demeyen sunucu Ecem Dinçkal'ın bu tavrı büyük tepki çekti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Dinçkal, konuğun sözünü kesmemek için beklediğini ve sohbetin devamında başsağlığı dilediğini ilettiğini belirterek "Şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım" dedi.

NOW TV'nin iddialı yapımlarından Yeraltı dizisinde "Paşa" karakterini canlandıran 27 yaşındaki oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatını anlatırken sunucu Ecem Dinçkal ile ilginç bir diyalog yaşadı.

"SEN DEN 'ALLAH RAHMET EYLESİN' BEKLEDİM"

Program esnasında babasının vefatını anlattıktan sonra kısa bir süre duraksayan Hakan Çelebi, sunucudan bir karşılık gelmemesi üzerine sitem ederek şu ifadeleri kullandı: "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin, karşı taraf senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir şey almayınca... Bunu diyene karşı taraf 'Allah rahmet eylesin' der."

Yayında

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Görüntülerin viral olmasının ardından sunucu Ecem Dinçkal'a "Allah rahmet eylesin" demediği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki gösterildi. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Dinçkal, amacının konuğun sözünü kesmemek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Söz konusu anda konuğumun sözünü kesmeden hikayesini tamamlamasını bekliyordum. Kendisi de o sessizliği bir espriye dönüştürdü ve birlikte güldük. Sohbetimizin devamında kendisine başsağlığı dileklerimi de ilettim. Ben de babamı kaybettim. Dolayısıyla bir insanın yaşadığı kaybın ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Bir insanın acıya ne kadar aşina olduğunu, o acıyı ne kadar yüksek sesle anlattığına bakarak ölçemezsiniz. Bu konu ile ilgili yanlış anlaşıldıysam ve aranızdan istemeden incittiğim birileri olduysa özür dilerim. Bununla beraber şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım."

MagazinÇelebiSon Dakika

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SON DAKİKA: Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu - Son Dakika
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