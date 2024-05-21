Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant\'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması halinde, bunu uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

Eide, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına ilişkin Norveç basınına değerlendirmelerde bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

"NETANYAHU'YU TUTUKLAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

UCM tarafından tutuklama emri çıkarılması ve Norveç topraklarına gelmeleri halinde Netanyahu ve Gallant'ı tutuklamak zorunda kalacaklarına işaret eden Eide, aynı prosedürün UCM'nin haklarında yakalama kararı başvurusunda bulunan Hamas lideri için de geçerli olacağını ifade etti. Bakan Eide, aynı uygulamanın diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu kaydetti.

NETANYAHU'YU TUTUKLAYACAĞINI AÇIKLAYAN İLK AVRUPA ÜLKESİ

Öte yandan İskandinav ülkesi Norveç, UCM tarafından tutuklama emri çıkması halinde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.