Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olayların faturası ağır oldu. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray'dan ise sevk edilen tek isim Serhat Doğan oldu.

21.05.2024 21:35
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık, Galatasaray'dan ise Serhat Doğan sevk edildi.

İşte PFDK sevklerini nedenleri:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. maddesi ve EK-1 uyarıca; Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca; "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp idarecisi Selahattin Baki'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SELAHATTİN BAKİ'nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü doktoru ERTUĞRUL KARANLIK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE KARTAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK\'ye sevk edildi

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Karanlık, Mert Hakan Yandaş, Selahattin Baki, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Enes Yiğit: fener kümeye 26 27 Yanıtla
    Enes Kahraman: fener sksiinn sizi 18 12 Enes Kahraman: fener sksiin sizi 11 10 Galatasaray Spor kulübü: Enes annenizle çalışmalarımız devam etmektedir 3 5
  • sebebsiz kizmam: Ne olacak ya ligden çekiliriz derler yada u19 la maça cikariz derler TFF yi sustururlar ceza almazlar. boşa kimse birsey beklemesin. GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ 12 16 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu: son 2 hafta tff ne para koparırsam kardır demiş. 21 2 Yanıtla
  • Salih Karadayı: acı var mı acı föte saray 4 1 Yanıtla
  • Tuna güler: Beni unutmuşsunuz Allah Allah 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: tff telaş yapma sampiyon gese bune acele hatay bjk macinda nasil dizayn ettiginiz apacik ortada :) 0 0 Yanıtla

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