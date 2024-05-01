Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü

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Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar suya gömüldü. Sincan, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Beypazarı-Ayaş yolu da yağıştan etkilendi.

01.05.2024 21:44  Güncelleme: 22:20
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Ankara Valiliği tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağmur sonrası birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken, onlarca araç trafikte mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, BAZI ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kısa sürede etkisini gösteren yağmur sonrası özellikle Sincan ve Mamak ilçelerinde bulunan birçok ana arter ve caddede yoğun su birikintileri meydana geldi. Alt geçitlerde su birikmesi nedeniyle şehirdeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, birçok araç biriken su nedeniyle yolda kaldı.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü

Kuvvetli yağışa yaya şekilde yakalanan vatandaşlar ise şehrin bazı noktalarında biriken sular içerisinde mahsur kaldı.

Valilik tarafından yapılan uyarı nedeniyle olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale etmek için hazırda bulunan ekipler, yağışın hayatı felç ettiği noktalarda hiçbir vatandaşın olumsuzluk yaşamaması için yağışın ilk anlarından itibaren su tahliye çalışmalarına başladı.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü

Ekipler tarafından ana arter ve caddelerde biriken suyun hızlıca tahliye edilmesinin ardından ise trafiğe kapatılan yollar araç trafiği için tekrar kullanıma açıldı.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
Ankara\'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Güzel Ankaram bereketli bu sene. Kuraklık olmayacak inşallah. 9 0 Yanıtla
  • YoH null: yağmur yağması güzeldir berekettir 6 0 Yanıtla

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