Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı - Son Dakika
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Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı

Gürcistan\'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle ''Yabancı Etkinin Şeffaflığı'' yasa tasarısına yönelik gösteriler devam ediyor. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Tasarı ikinci okumada da parlamentoda onaylandı.

01.05.2024 23:18  Güncelleme: 23:58
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Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ederken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

PARLAMENTO BİNASININ KAPILARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, ikinci okumada da parlamentoda onaylanan yasaya karşı bu akşamda başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplandı. Göstericiler, parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneleri atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

TASARI 2. OKUMADA DA ONAYLANDI

Gürcistan parlamentosunda bugün yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onayladı. Tasarı, 3 okumanın ardından da onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gürcistan'da 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı - Son Dakika
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