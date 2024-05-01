BBP Genel Başkanı Destici\'den TİP lideri Baş\'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ın polisle tartışmasına ateş püskürdü. Baş'a tepki gösteren Destici, "1980 öncesi komünistler, 'yurtsever' ve 'halkçı' olduklarını söylerlerdi. Şimdikilerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi, savunucusu ve yoldaşı oldular." ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE KARIŞTI

CHP ve DİSK'in 1 Mayıs için yürüyüş kararı alması sonrası İstanbul Valiliği, Taksim'i 42 bin polisle kutlamalara kapattı. Bu kez ise Saraçhane'de hareketli saatler yaşandı. Siyasi partiler ve sendikaların Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan barikatı aşarak Taksim'e yürümek istemesine polis ekipleri engel oldu.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ, POLİSLERLE TARTIŞTI

TİP üyeleri yürüdüğü sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Kortejin içerisinde olan TİP lideri Erkan Baş, polislere tepki gösterdi. Korteji korumaya çalışan Baş'ın "Bana bağırma" sözleriyle tepki gösterdiği polis "Sana bağıran kim?" yanıtını verdi. Yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"ŞİMDİKİ KOMÜNİSTLERİN ÇOĞU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İŞ BİRLİKÇİSİ OLDULAR"

Erkan Baş'ın polislerle tartışmasına ise BBP lideri Mustafa Destici'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından Baş'ın polislerle tartıştığı anı paylaşan Destici, "1980 öncesi komünistler, 'yurtsever' ve 'halkçı' olduklarını söylerlerdi. Şimdikilerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi, savunucusu ve yoldaşı oldular. Vatan-millet, din-devlet, ezan-bayrak düşmanı haline geldiler. Ayrıca yurtsuz kaldıklarında, kendilerine kucak açan devletin polisine posta koymaya, hakaret etmeye, parmak ve hatta yumruk sallamaya yeltenecek kadar da hadsizleşebiliyorlar." dedi.