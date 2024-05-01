İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

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İstanbul'da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylı 1 Mayıs'ın ardından Vali Davut Gül, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, ''Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'' dedi.

01.05.2024 20:38  Güncelleme: 20:43
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son aktardığına göre yurt genelinde 226 kişi, eylemlerin yoğunlaştığı İstanbul'da ise 217 kişi gözaltına alındı.

VALİ GÜL: TEDBİRLER NEDENİYLE GEÇİCİ RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul'umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan; Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, Mülki idare amirlerimize, Emniyet müdürlerimize, Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, Kolluk kuvvetlerimize, Tüm kamu görevlilerine ve Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.)geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

"DEVLET YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ"

Vali Gül, bir sonraki paylaşımında ise "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

NE OLDU?

1 Mayıs yürüyüşlerinde tansiyonun en yüksek olduğu yer İstanbul oldu. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Taksim'e ilerlemeye çalışan 217 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

Yasağa rağmen Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba, polis ekipleri uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
İstanbul Valisi Davut Gül\'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Şükrü null: ellerinde Türk bayrağı bile yok. dertleri kaos. 29 7 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Sanki başka ülkeden geldiler bu Emekçiler ne olmuş yılda bir kere bayramını kutlayıp yarın herkes kendi işine dönecekti kolluk kuvvetleri kendi halkına bunu yapması yakışmadı 4 26 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: Sonra birileri cinayet işleyince devletin polisi nerde felan çok duyduk böyle işleri güçleri kaos 13 3
  • utku ergün: Ne alaka 8 17 Yanıtla
  • Şirin Gül: Allahım benim devletimi muzaffer eyle 18 4 Yanıtla
    Emir Kozcu: Kime karşı kendi vatandaşına karşı mı? 2 12
  • harun 8071: Şebnem fincancının katıldığı hiç bir yürüyüş ülke menfaatine değildir. 18 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Bazen devlet uyur gibi yapar sende yok sanarsın şımardıkça şımarırsın... sonra devlet bir anda ortaya çıkar diyeceksiniz ki sonrası ne? işte ondan sonrası yok yeğen... 10 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Aynı devlet sınırları korumayı da yarına öbür güne bırakıyor. 9 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Bırakın bir de uzaktan izlemeyi deneyin devlet olarak. Yasaklar,1 mayıs öncesi açıklamalar vs.vs. herkes geriyor ortamı.sonra şu oldu bu oldu. Bir günde çıkıp deyin ki 1 mayıs işçi bayramıniz kutlu olsun yarın bütün iscilere,emekçileredevlet tarafından resmi izin verildi. Gidip bayramınızı kutlayın . Herkes birbirine saygı göstersin taşkınlık olmasın bak nasıl güzel kutlanip geçiyor. Ama olmaz kaos olsun da birileri beslensin,nemalansin. 3 3 Yanıtla
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