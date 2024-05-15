Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

15.05.2024 20:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

"MENFUR SUİKAST GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

X'teki resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

NE OLDU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj

Ağır yaralanan Fico, korumaları tarafından hastanelere kaldırılırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kıskıvrak yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Robert Fico, Slovakya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yunuss Bayern: Darısı sana inşşşallah 8 26 Yanıtla
    Öztürk Aydemir: Darısı sana olsun! O ne biçim söz. Zaten her canlı öyle de böyle ölümü tadacak… Allah hiç kimseye acı yaşatmasın. 1 0
  • Ahmet Ateş: O kadar da koruyucu var demekki çözüm değil, yapmak isteyen bir şekilde yapar 72 yasinda kim şüphelenir. 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: 72 yaşında emekli acimamiş vermiş çoşkuyu. 3 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Emeklileri madur etmemek lazımmış demek ki...10.000 lira emekli maaşımı olur?Bir emeklinin isyanı diyelim,o zaman... 2 0 Yanıtla
  • orhan cevahir: sayın cumhurbaşkanımız aynı telefonu motokurye ve üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için de taziye yayınlamanizi beklerim. 0 0 Yanıtla

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