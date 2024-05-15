Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

Geniş Video İzle

Ankara'da emekli polis memuru ile müteahhit arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada müteahhit hayatını kaybederken, bir mahalle sakini yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

15.05.2024 20:13  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis memuru M.Y, Etimesgut Topçu Mahallesi 1520 Sokak'ta, arsasına bina yapmak üzere anlaştığı müteahhit Kerem Kaya ile tartıştı. İskan alınamadığı için çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Kaya ile tartışmayı ayırmaya çalışan mahalle sakini Erkan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yıldız, hastaneye sevk edildi.

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı

"4 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Durmuş, olay anında evinde olduğunu ve 4 el silah sesini duyup dışarı çıktığını söyledi. Vurulan müteahhidin öldüğünü belirten Durmuş, bir kişinin de kolundan yaralandığını anlattı. Bu arada şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara\'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Erkan Yıldız, Kerem Kaya, Etimesgut, Ankara, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nejat Genc: bir polisin Bütün hayatı, insanların içinde olmak istemediği problemli insanlarla uğraşmakla,ölüm,vahşet ve olumsuz hadiselerle ve olaylarla ugrasmakla geçer. sonuç itibariyle bir polisle tartışmak gereksizdir. tartışacağınız kavga edecegininiz en son insan bile polis olmamalıdır. Polis de bir insandır.. 3 1 Yanıtla

10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da arsa sahibi ile müteahhidin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement