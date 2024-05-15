Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı - Son Dakika
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Yerel

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

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Kocaeli'de bir binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart, vatandaşları şaşkına çevirdi. Yazının fotoğrafını çekmek isteyenler cep telefonlarına sarılırken pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

15.05.2024 20:09  Güncelleme: 21:17
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

NEDEN YAZILDIĞI BİLİNMİYOR

Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yaşar Özçırak: Nebati için yazılmış olma ihtimali var mı ? 40 6 Yanıtla
  • Ömer Kızıltaş: Helal olsun yüreğine su serpmiştir… Nasıl sinir olduysa artık…. 30 3 Yanıtla
  • Ahmet null: nasil ogrenemediniz. arkadas o sokakta gördüğünüz herhangi birine sorsaniz bile sebebini ogrenirdiniz. gercekten bombos haber yapiyorsunuz. ofisten masa basindan ayrilin sahaya inin biraz ya. canim ulkemin her kesimi tbel 22 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: nurrretinn ula sen ne ettinn 9 0 Yanıtla
  • Ankara null: borc mevzusu 6 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Ben kendi halimde biriyim, kimseye zararım yok, karıncayı bile incitmem. Nasıl böyle birşey oldu ben de anlamadım. :) 0 0 Yanıtla
  • Ulku Girgin: Gerçek Nurettin kim belli değil keşke soyadıyla yazsaydı ?? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı - Son Dakika
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