Galatasaray'dan sonra kulüp bulamamıştı! İşte Domenec Torrent'in yeni adresi - Son Dakika
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Galatasaray'dan sonra kulüp bulamamıştı! İşte Domenec Torrent'in yeni adresi

Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022'den beri hiçbir takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis'in yeni teknik direktörü oldu. 61 yaşındaki Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

15.05.2024 22:05
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör Domenec Torrent'in yeni andresi belli oldu.

MEKSİKA'DA KENDİSİNE KULÜP BULDU

Brezilyalı Gustavo Leal'i gönderen Meksika ekibi Atletico de San Luis, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'i takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu ve "Hoş geldin Domenec Torrent" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan sonra kulüp bulamamıştı! İşte Domenec Torrent'in yeni adresi

DOMENEC TORRENT'İN KARİYERİ

61 yaşındaki Domenec Torrent, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. New York City ve Flamengo'da bir dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim, 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. İspanyol teknik adam, Galatasaray'dan ayrıldığı Haziran 2022 yılından beri hiçbir takımı çalıştırmadı.

Domenec Torrent, Pep Guardiola, Bayern Münih, Galatasaray, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan sonra kulüp bulamamıştı! İşte Domenec Torrent'in yeni adresi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan sonra kulüp bulamamıştı! İşte Domenec Torrent'in yeni adresi - Son Dakika
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