Boş külahtan para istenmişti! Ünlü marka durumu böyle açıkladı - Son Dakika
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Boş külahtan para istenmişti! Ünlü marka durumu böyle açıkladı

Boş külahtan para istenmişti! Ünlü marka durumu böyle açıkladı

Türkiye'nin ünlü dondurma markasının bir şubesinde boş külahtan 6.5 TL almasıyla ilgili tepkiler büyüyünce markadan açıklama geldi. Marka, söz konusu uygulamanın bilgileri dışında yaşandığını ve kararı alan şubeden tabelanın kaldırıldığını bildirdi.

10.06.2024 20:14
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Bayilik sistemiyle Türkiye'nin hemen her yerinde Kahramanmaraş dondurmasını satan ünlü markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla boş külahtan 6.5 TL alındığı ortaya çıkmıştı. Olayın haberlere ve sosyal medyaya konu olması sonrası markadan "Bilgimiz dışında yaşandı" mahiyetinde bir açıklama geldi.

"MALİYETLERDEN DOLAYI" DENİLMİŞTİ

Markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesine yer verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla konu, haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

Boş külahtan para istenmişti! Ünlü markadan açıklama var

"ŞUBELERİMİZDE KÜLAHLAR ÜCRETSİZ"

Olayın tepki çekmesi üzerine markadan açıklama yapıldı. Tüm şubelerinde kilogram dondurma satışlarında külahların bedelsiz olarak verildiğini belirten marka, söz konusu fotoğrafın franchise usulüyle bayilik alan bir şubede çekildiğini ve genel müdürlüğün bilgisi dışında alınan bir kararla uygulandığını bildirdi.

"İSTENMEYEN DURUM ORTAYA ÇIKTI"

Olayı "İstenmeyen bir durum" olarak niteleyen marka, boş külaha 6.5 TL isteyen şubeden tabelanın kaldırıldığını ve gerekli uyarı işlemlerinin yapıldığını vurguladı.

Kahramanmaraş, Türkiye, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boş külahtan para istenmişti! Ünlü marka durumu böyle açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ibrahim YILDIRIM: demek ki tepki olursa bisiler degisecek. 165 1 Yanıtla
    Cakma Car: halk bu hakkını hükümete kullanmayı akıl edemiyor işte. 47 33 Bülent Tan: tepki vererek en fazla külahını alırız. 1 0
  • Mehmet Gultekin: bir top 80 lira ne maliyet artmasi 109 1 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Yersen… 89 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: e adam haklı markette poşet paralı olursa bu da yapar 17 57 Yanıtla
  • ersen temel: adam olun 68 4 Yanıtla
  • Han ak: dışarda yemek içmeyi kesin bakın fiyatlar nasll.dusuyor.gorursunuz 64 5 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Hangi marka bu? İsim niye vermiyorsunuz? 29 1 Yanıtla
    MURAT BERBER: Mado diğer sitelerde yazıyor 33 3
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