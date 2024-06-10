Boş külahtan para istenmişti! Ünlü marka durumu böyle açıkladı

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Bayilik sistemiyle Türkiye'nin hemen her yerinde Kahramanmaraş dondurmasını satan ünlü markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla boş külahtan 6.5 TL alındığı ortaya çıkmıştı. Olayın haberlere ve sosyal medyaya konu olması sonrası markadan "Bilgimiz dışında yaşandı" mahiyetinde bir açıklama geldi.

"MALİYETLERDEN DOLAYI" DENİLMİŞTİ

Markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesine yer verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla konu, haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

"ŞUBELERİMİZDE KÜLAHLAR ÜCRETSİZ"

Olayın tepki çekmesi üzerine markadan açıklama yapıldı. Tüm şubelerinde kilogram dondurma satışlarında külahların bedelsiz olarak verildiğini belirten marka, söz konusu fotoğrafın franchise usulüyle bayilik alan bir şubede çekildiğini ve genel müdürlüğün bilgisi dışında alınan bir kararla uygulandığını bildirdi.

"İSTENMEYEN DURUM ORTAYA ÇIKTI"

Olayı "İstenmeyen bir durum" olarak niteleyen marka, boş külaha 6.5 TL isteyen şubeden tabelanın kaldırıldığını ve gerekli uyarı işlemlerinin yapıldığını vurguladı.