BM Güvenlik Konseyi ABD\'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'na karşılık verme bahanesiyle İsrail tarafından başlatılan ve 40 bine yakın Filistinlinin hayatına mal olan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi.
BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını ilk kez kabul etti. Karar, 14 lehte oy ve Rusya'nın çekimser kalmasıyla konseyden geçti.
Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta ABD Bakanı Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı aktarıldı.
Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.
Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.
İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.
Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.
ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.
Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.
ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.
BMGK'nın aldığı kararla ilgili Hamas'tan ilk tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtilerek ateşkesin uygulanması için arabulucularla iş birliği yapmaya açık oldukları vurgulandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle düzenlediği "operasyonlarla" 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını kasıtlı olarak hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Son olarak 8 Haziran'da İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı.
Son Dakika › Dünya › BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti - Son Dakika
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