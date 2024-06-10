BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Dünya

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin sunduğu Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısı ilk kez kabul edildi. Karara tek çekimser kalan ülke Rusya oldu. Gelişme sonrası Hamas'tan ''Ateşkes için arabulucularla iş birliği yapmaya hazırız.'' açıklaması yapıldı. Kararın memnuniyet verici olduğunu belirten Hamas, arabulucularla işbirliğine açık olduklarını söyledi.

10.06.2024 22:14  Güncelleme: 07:54
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7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'na karşılık verme bahanesiyle İsrail tarafından başlatılan ve 40 bine yakın Filistinlinin hayatına mal olan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını ilk kez kabul etti. Karar, 14 lehte oy ve Rusya'nın çekimser kalmasıyla konseyden geçti.

HAMAS'A "TEKLİFİ KABUL ET" ÇAĞRISI

Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta ABD Bakanı Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı aktarıldı.

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

TAMPON BÖLGEYE KARŞI ÇIKAN İFADE KALDIRILDI

ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.

Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ: KARAR MEMNUNİYET VERİCİ

BMGK'nın aldığı kararla ilgili Hamas'tan ilk tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtilerek ateşkesin uygulanması için arabulucularla iş birliği yapmaya açık oldukları vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle düzenlediği "operasyonlarla" 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını kasıtlı olarak hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

Son olarak 8 Haziran'da İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi ABD\'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler, Rusya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gursel kalen: Bu savaşın ve akan her kanda Hamas terör örgütü ve ona destek verenler vardır. Bu savaş durup dururken başlamadı. Hamas bunu bilerek yaptı İsrail’e zemin haIrladı. Halen rehineleri bırakmamakla İsrail’in katliyam yapmasına zemin hazırlıyor. 4 85 Yanıtla
    Süper Çocuk: Kendi memleketini, toprağını işgalcilere karşı savunanlara terörist diyen bizzat kendisi teroristtir! Sen Türk müsün bilmem ama bir Türk toprağını savunan insana terörist demez. Çünkü 100 yıl önce toprağımızı işgal edenlere karşı Urfa'da, Maraş'ta,Antep'te ve tüm Anadolu'da toprağımızı savunduk! Yorum yaparken biraz aklınızı kullanın... 89 1 Mustafa tufan: Bu savaş Hamas yüzünden değil 76 yıldır yapılan İsrail zulmünden dolayı oldu hergün Filistin liler öldürülüyor İsrailliler Filistin topraklarını işgal ediyor insanları evinden yurdundan ediyor düşünsene evine giremiyorsun İsrailliler gaspetmiş burası bize ait diyor ne yaparsın 7 Ekim bu olayların patlaması vadedilmiş topraklar inancı ile Filistin halkına yaşam hakkı verilmiyor 58 0
  • Murat KANDAZ: zafer inanan müslümanlarındır 56 3 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: hangi müslümanların birbirini tokatlayan Müslümanları mi 6 28
  • Murat Özkan: Sonuç yine aynı olmasın inşallah biter bu zulüm 35 1 Yanıtla

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