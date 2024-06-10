BM Güvenlik Konseyi ABD\'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

Dünya

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'na karşılık verme bahanesiyle İsrail tarafından başlatılan ve 40 bine yakın Filistinlinin hayatına mal olan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını ilk kez kabul etti. Karar, 14 lehte oy ve Rusya'nın çekimser kalmasıyla konseyden geçti.

HAMAS'A "TEKLİFİ KABUL ET" ÇAĞRISI

Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta ABD Bakanı Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı aktarıldı.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.

Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.

Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

TAMPON BÖLGEYE KARŞI ÇIKAN İFADE KALDIRILDI

ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı.

Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.

ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ: KARAR MEMNUNİYET VERİCİ

BMGK'nın aldığı kararla ilgili Hamas'tan ilk tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtilerek ateşkesin uygulanması için arabulucularla iş birliği yapmaya açık oldukları vurgulandı.