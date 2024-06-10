''Beni alın'' mesajı göndermişti! Galatasaray'dan Goretzka transferi için açıklama - Son Dakika
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''Beni alın'' mesajı göndermişti! Galatasaray'dan Goretzka transferi için açıklama

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Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'nın Instagram hesabından beğendiği "Come to Galatasaray" yorumu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Okan Buruk da Alman yıldızın transferiyle ilgili açıklama yaptı. Buruk, "Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri" dedi.

10.06.2024 21:58  Güncelleme: 22:08
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Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı. Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BEN BİR GORETZKA'YI ARAYAYIM"

Leon Goretzka'nın bu beğenisi sonrası Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Goretzka ile ilgili konuşan Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.

\'\'Beni alın\'\' mesajı göndermişti! Galatasaray\'dan Goretzka transferi için açıklama

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Son Dakika Spor ''Beni alın'' mesajı göndermişti! Galatasaray'dan Goretzka transferi için açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Kürşat Saat: COME TO BEŞİKTAŞ ÇIKARMIŞTIR SAYGILAR TAKLİTCİNCON 7 15 Yanıtla
  • ali veli: Olm “ Come to” bunun taklidi mi olur lan, dünyanın her tarafında taraftarlar futbolculara bize gel diye “Come to” yazar, Beşiktaş çıkarmış da Galatasaray taklit etmiş, gel diyo la gel 5 1 Yanıtla
    Ömer Öztoprak: 49-50 yaa bu kadar basit 0 0
  • Aykut Türkmen: Fenerbahçe radio alacak 0 0 Yanıtla
  • Ankara null: kimmichte bayernde isi yok bayern kotu kadrosu var 0 0 Yanıtla

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