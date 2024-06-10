Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor

Geniş Video İzle

Kötü bir sezonu geride bırakan ve kadroyu baştan aşağıya değiştirmeyi planlayan Beşiktaş'ta bazı futbolcuların akıbeti belli oldu. 17 yabancı futbolcusu bulunan siyah beyazlılar, 10'unu gönderip 5 transfer yapmayı hedefliyor. Kara Kartal'da yönetim, Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması halinde ise eski golcüsü Wout Weghorst'u tekrar transfer etmek için girişimlerini sıklaştıracak.

10.06.2024 20:16  Güncelleme: 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürüyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak ve kalacak isimler belli olmaya başladı.

10 YABANCI GİDECEK

17 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, bunlardan 10'unu gönderip 5 yabancı futbolcu transferi yapmayı hedefliyor. Sercan Dikme'nin haberine göre; Jonas Svensson, Amir Hadziahmetovic, Al Musrati ve Ernest Muçi takımda kalacak. Arthur Masuaku, Amartey, Omar Colley, Gedson, Chamberlain, Rebic ve Aboubakar ile yolların ayrılması planlıyor.

Yönetim kolları sıvadı! Taraftarın sevgilisi, Beşiktaş'a geri dönüyor

WEGHORST GERİ DÖNEBİLİR

Öte yandan Siyah-beyazlı yöneticiler, 2 stoper, 1 orta saha, 1 sağ kanat ve 1 santrfor transferi için kolları sıvadı. Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması halinde eski golcüsü Wout Weghorst'u tekrar transfer etmek için temaslarını hızlandıracak.

Yönetim kolları sıvadı! Taraftarın sevgilisi, Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022-2023 sezonunun başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık gelen Wout Weghorst, devre arasında takımdan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'e yine kiralık gitmişti. Geride kalan sezonu da Hoffenheim de kiralık geçiren Hollandalı golcünün Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli forvet, Beşiktaş'taki yarım sezonda18 maçta forma giymiş ve 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Performansıyla taraftarların gönlünden taht kuran Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılmadan önce attığı golün ardından veda edişiyle de çok konuşulmuştu.

Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş\'a geri dönüyor

TSG 1899 Hoffenheim, Manchester United, Vincent Aboubakar, Wout Weghorst, Beşiktaş, Burnley, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nurhak KEKEÇ: En az 8 yabancı transfer, bunların 5 tanesi üst düzey olmalı weghorts la olmaz bu iş adam akıllı bir forvet lazım icardi tarzında ayrıca gedson fernandes ve al musrati hariç gerisi gönderilebilir 15 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Hasan arat olduğu sürece bjk ligde hep ortalarda kalır çünkü koçla ilgilenmekten kulübe fırsat gelmiyor 8 8 Yanıtla
  • Ankara null: bit pazarina bjk 4 6 Yanıtla
  • ferhat eser: simdi eğlencebahçe düşünsün 1 7 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Yav hani siz kardeş takımdınız ne oldu 7 9
  • serkan keskin: taraftarin aklindan cikmadigini nasil anladiniz bilader ? 5 3 Yanıtla
  • Mtp90 null: weghorst tek basina kaldiramaz ancak yedek olur 6 1 Yanıtla
  • Sercan Polat: BİZIM BUNDAN NIYE HABERIMIZNYOK AKLIMIZDAN CIKMADIGINI 3 2 Yanıtla
  • Yusuf Kıztana: Bi kere yarı yolda bıraktı bık gelmesin muçi gedson hariç sat tüm yabancıları gitsin 0 0 Yanıtla
  • Ferman Cankal: Gelmesin tarzında yorum yapanlar adam yarım sezonda 9 gol attı neyin peşindesiniz kenardan orta yapanda yoktu ozamanlar para göz abubakardan dahamı kötü futbolcununda biraz onuru olur istenmiyorsun işte git birde söylemiş gerekirse 1 sene otururum diye 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:34:40. #1.11#
SON DAKİKA: Taraftarların aklından hiç çıkmıyordu! Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement