Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.
Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.
Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk 2 maçı Fenerbahçe, 85-74 ve 101-70 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi ve seri 4. maça uzadı.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan serinin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.
1. Periyot: Fenerbahçe Beko: 16 - 13 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko: 39 - 34 Anadolu Efes
3. Periyot: Fenerbahçe Beko: 56 - 56 Anadolu Efes
Son Dakika › Spor › Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi - Son Dakika
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