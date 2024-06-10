Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko\'yu 82-81 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

10.06.2024 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.

SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI

Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

SERİ 4. MAÇA UZADI

Anadolu Efes'in sahasında oynanan ilk 2 maçı Fenerbahçe, 85-74 ve 101-70 kazanmıştı. Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi ve seri 4. maça uzadı.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

4. MAÇ FENERBAHÇE'NİN EVİNDE

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan serinin dördüncü maçı 12 Haziran Çarşamba günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko: 16 - 13 Anadolu Efes

2. Periyot: Fenerbahçe Beko: 39 - 34 Anadolu Efes

3. Periyot: Fenerbahçe Beko: 56 - 56 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Aziz Yıldırım, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Ali Koç, Sigorta, Türkiye, Efes, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • recep özoğul: Anadolu Efes, Fenerbahçeyi şampiyonluk rüyasından uyandırdı. 11 3 Yanıtla
  • Tarkan özcan: Bir efes taraftarı olarak sizi şiddetle kınıyorum 7 3 Yanıtla
    Tarkan özcan: Haberi şampiyon fener diye yaptığınız için...!!! 3 0
  • Fayton Faytoncu: Bu kadar basarisiz olunup. Basariliymiss görünen baska bi taraftar toplulugu yonetimi baskani vs hayatta göremezzseniz! 5 3 Yanıtla
  • Msp Online: saçma Fenerbahçe. tam bir hayal kırıklığı 4 4 Yanıtla
  • Numan Koca: Slklar burdada elenecek?? 3 4 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Süper :) 2 3 Yanıtla
  • Kont Almasi: Larkin günün de ise Efesi yenmek imkansız... 0 1 Yanıtla
  • Radamel Falcao: loser bahçe ezik bahçe ahraz bahçe koç spor koç idman yurdu 0 0 Yanıtla
  • Serdar: kesin hakemler şike yapmıştır ?? 0 0 Yanıtla

09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Final serisi uzadı! Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement