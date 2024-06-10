Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu

Geniş Video İzle

Doğu Afrika ülke Malavi'de, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak radarda kayboldu. Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğunu uçağı bulmak için çalışma başlatıldı.

10.06.2024 19:55  Güncelleme: 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika ülkesi Malavi'de, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan askeri uçak kayboldu.

Malavi Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Radardan kaybolduğundan bu yana havacılık yetkililerinin uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısız oldu." denildi.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu
Saulos Chilima

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Uçakta, Chilima ile beraber 9 kişinin daha bulunduğu belirtilerek, uçağın yerel saatle 09.17'de başkent Lilongwe'den havalandığı ifade edildi. Uçağı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RÜŞVET SKANDALINDA TUTUKLANMIŞTI

2022 yılında 51 yaşındaki Chilima, bir iş adamının dahil olduğu rüşvet skandalı nedeniyle tutuklanmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Yetkileri elinden alınan Chilima hakkındaki suçlama, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı\'nı taşıyan askeri uçak kayboldu
Kaynak: İHA

Afrika, Malavi, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oooo: Kadıköy kurbağalı dere civarında görüldü 2 1 Yanıtla
  • Osman Koca: öyle bi devletmi varmış 2 1 Yanıtla
  • barış özcan: Şeyinizden element uydurmayın, tahtadır o tahta:) 0 0 Yanıtla

09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:27:58. #1.12#
SON DAKİKA: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı'nı taşıyan askeri uçak kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement