Ortalık çok fena karışacak! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler - Son Dakika
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Ortalık çok fena karışacak! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler

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Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilere kaybettikleri derbinin kendilerine ders olduğunu belirten Buruk, '''10 senedir biz şampiyon yapılmıyoruz' deniyor. Tüm takımları kapsıyor bu. Gerçekçi bakmak gerekiyor. Elini uzatıp tebrik etmen gerekiyor. Çok mücadele ettiler ve hak ettiler ve bizim maçı kazandılar. Ama şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz'' dedi.

10.06.2024 21:41  Güncelleme: 21:59
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şampiyon tamamladıkları sezonu ve yeni sezon öncesi merak edilenler hakkında konuştu. Okan Buruk, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Buruk'un dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

"Çok uzun bir sezon oldu. Geçen sene 5 Haziran'da son maçımızı oynadık. 20 günlük ara sonrası yeni sezona başladık. 11 aylık bir maraton oldu bizim için. Çok uzun bir yol kat ettik ve çok zorlu geçti. Yorucu, stresli geçti. O yorgunluğu üzerimden en çok alan şey maç kazanmak. Çok önemli seriler yaptık. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir tecrübeydi. Son maça kadar şansımızı koruduk. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Galatasaray'ı Avrupa'ya hatırlatmak adına da önemliydi. Oyun olarak da etkili işler yaptık. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem ligde başarılı olan bir takım yoktu uzun zamandır. O da etkili oldu. Bir de konsantrasyonumuzu gösteriyor bu. Önümüzdeki sene daha fazlasını yapacağız.

"5. YILDIZIN HAYALİNİ KURMAYA BAŞLADIK"

İlk şampiyonluk çok değerliydi. Bu seneki biraz daha başa baş gitti. Rekorlarla kırmak daha önemli oldu. 102 puan, hiç olmamış bir şey. Kolay kolay da olmayacak bir şey. Başakşehir'de 34 maçta 69 puanla şampiyon olmuştuk. O zaman ile bu zamanı düşündüğünüzde sadece bu sene 5 maçı kazanamamışız. Bu mutluluk veriyor. İnşallah bir sonraki şampiyonluk daha değerli olacak. Hedef 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Bizim için önemli bir motivasyon bu. Bunun hayalini kuruyoruz. Bir sonraki senenin hayalini kurmaya başladık.

"FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ BİZE DERS OLDU"

Oraya 6 puan farkla girmemiz, o maçın havasını bizim için biraz azalttı. Beraberlik şampiyon yapıyor. Herkeste şampiyonluk hazırlığı var. Herkes gelmiş. Oyunculardan hafta içinde bunu görmedim ama bu tabii ki olabiliyor. Diğer takım motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamaktı. O motivasyon da çok yüksekti. Mücadele gücü yüksek Fenerbahçe vardı. Çok iyi kapattılar. Ligde oynadığımız en kötü maçtı. Sınıfta kaldık o maçta. Belki 11'e 11 olsa daha iyi olabilirdi bizim için. Ama her maça aynı hazırlanmak zorundasınız. Bu sene ilk mağlubiyetimizi almış olduk kendi sahamızda. Rakibi, maçı önemsemezsiniz bu tür zorluklar oluyor. Bu da bize ders oldu tabii ki.

"SÜPER KUPA'YA NİYE ÇIKMADIKLARINI KİMSE BİLMİYOR"

Geçen sene biz şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe maçı vardı, orada da aynı şeyi söyledim. "Eğer biz yenemezsek, haksız şampiyon oldunuz" diye açıklama yapacaklar dedim. Orada yendik, ondan sonra kimsenin sesi çıkmadı. Bu sene kaybedince... Ben net olarak, 'Şu yüzden dolayı haksız oldular' deseler anlarım. Süper Kupa'ya da niye çıkmadığını kimse bilmiyor.

"KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER"

İki sene sonra Galatasaray'ı yenmeyi de haklı bir sevinç olarak buluyorum. 10 kişi ile kazanmışsınız deplasmanda Galatasaray'ı yenmişsiniz, oradaki haklı sevinç de çok haklı. Ama bu bir maraton. Bu yarışın içinde 11 aylık bir emek var. 11 aylık emeğin hakkını vermeniz gerekiyor. Sadece bu sene için konuşulmuyor, bu 10 sene için konuşuluyor. 10 sene içinde 3 Beşiktaş şampiyonluğu var, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukları var. Bunların da hak edilmediğini söylüyorlar. "10 senedir biz şampiyon yapılmıyoruz" deniyor. Tüm takımları kapsıyor bu. Gerçekçi bakmak gerekiyor. Elini uzatıp tebrik etmen gerekiyor. Çok mücadele ettiler ve hak ettiler ve bizim maçı kazandılar. Ama şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz."

"RAKİBİ KIZDIRMAK GÜZEL BİR ŞEY"

"Bizi motive ettiler. Bizim takım motive oldu orada. Çok fazla şeye bakmamak gerekiyor dedik. Kendimize odaklandık biz. Onun dışında bunlar olacak, bu sene de olacak belki, daha fazlası yapılacak belki. Herkesin buna hazır olması gerekiyor. Futbolda çekişme var, bu güzel olan tarafı. Kızdırmak güzel bir şey. Bu aile içinde de olabiliyor. Ama belirli kişilerin provokasyonuyla ülke futbolunun farklı bir yere getirilmesi işin çirkin olan kısmı."

Ortalık çok fena karışacak! Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'ye olay sözler

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Son Dakika Spor Ortalık çok fena karışacak! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ali İzzet Aşrak: ben sporcunun zeki çevik ahlaklısını severim maalesef Galatasaray'da bunların hicbiri yok 126 115 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Fazlası var o yüzden sindiremiyorsunuz. 93 86 Kont Almasi: Dedi ..Şike den 2 yıl Avrupa kupalarından men edilen takımın taraftarı... 70 54 ferhat eser: şunu kabullenin artık gese Beşiktaşın fenerbahçenin yanında büyük kulüp değildir 37 47
  • Yunus Uslu: 10 yılda Galatasaray Trabzon Beşiktaş Başakşehir şampiyonlukları görmüş bir takım … adam haklı sen maç maç bakarsan hiç bir şey olmaz .. bir Galatasaraylı olarak fener bizi hep yensin ama şampiyon olamadıktan sonra hiç bir anlamı yok ligin en büyüğü lig kupasını kaldırandır .. Ali koç başarısız olunca algılara sığınıyor geçen sene fenere içerde dışarda 3 attık umrumda değil şampiyonluk önemli olan 42 18 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Ama hakkını vermek lazım senaryoyu güzel yazmış Ali abi;) ama adama koskoca camiada biride demiyor ki tff mi dedi Trabzon’a evinde yenil Sivas’a Konya’ya 4 puan bırak diye. Ama suçlu bulmak onun için çok kolay 17 14 Ali Arslan: Kardeşlerim keşke empati yapabilseniz, son 10 senenin en fazla puan toplayani en fazla galibiyet alanı en fazla gol atani ama hiç şampiyonluk yok,keşke dusunebilseniz neden diye ama bunu yapmayacaksınız çünkü tarafsiniz 5 3
  • Halit Özdemir: Güzel konuşmuş 26 18 Yanıtla
  • ferhat eser: nediyo ya bu 13 15 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Sen boşver sizin takıma bir şey demiyor 50 puan fark atmıştı ya o yüzden 12 9
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