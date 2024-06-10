Ortalık çok fena karışacak! Okan Buruk\'tan Fenerbahçe\'ye olay sözler

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şampiyon tamamladıkları sezonu ve yeni sezon öncesi merak edilenler hakkında konuştu. Okan Buruk, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Buruk'un dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

"Çok uzun bir sezon oldu. Geçen sene 5 Haziran'da son maçımızı oynadık. 20 günlük ara sonrası yeni sezona başladık. 11 aylık bir maraton oldu bizim için. Çok uzun bir yol kat ettik ve çok zorlu geçti. Yorucu, stresli geçti. O yorgunluğu üzerimden en çok alan şey maç kazanmak. Çok önemli seriler yaptık. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir tecrübeydi. Son maça kadar şansımızı koruduk. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Galatasaray'ı Avrupa'ya hatırlatmak adına da önemliydi. Oyun olarak da etkili işler yaptık. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem ligde başarılı olan bir takım yoktu uzun zamandır. O da etkili oldu. Bir de konsantrasyonumuzu gösteriyor bu. Önümüzdeki sene daha fazlasını yapacağız.

"5. YILDIZIN HAYALİNİ KURMAYA BAŞLADIK"

İlk şampiyonluk çok değerliydi. Bu seneki biraz daha başa baş gitti. Rekorlarla kırmak daha önemli oldu. 102 puan, hiç olmamış bir şey. Kolay kolay da olmayacak bir şey. Başakşehir'de 34 maçta 69 puanla şampiyon olmuştuk. O zaman ile bu zamanı düşündüğünüzde sadece bu sene 5 maçı kazanamamışız. Bu mutluluk veriyor. İnşallah bir sonraki şampiyonluk daha değerli olacak. Hedef 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Bizim için önemli bir motivasyon bu. Bunun hayalini kuruyoruz. Bir sonraki senenin hayalini kurmaya başladık.

"FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ BİZE DERS OLDU"

Oraya 6 puan farkla girmemiz, o maçın havasını bizim için biraz azalttı. Beraberlik şampiyon yapıyor. Herkeste şampiyonluk hazırlığı var. Herkes gelmiş. Oyunculardan hafta içinde bunu görmedim ama bu tabii ki olabiliyor. Diğer takım motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamaktı. O motivasyon da çok yüksekti. Mücadele gücü yüksek Fenerbahçe vardı. Çok iyi kapattılar. Ligde oynadığımız en kötü maçtı. Sınıfta kaldık o maçta. Belki 11'e 11 olsa daha iyi olabilirdi bizim için. Ama her maça aynı hazırlanmak zorundasınız. Bu sene ilk mağlubiyetimizi almış olduk kendi sahamızda. Rakibi, maçı önemsemezsiniz bu tür zorluklar oluyor. Bu da bize ders oldu tabii ki.

"SÜPER KUPA'YA NİYE ÇIKMADIKLARINI KİMSE BİLMİYOR"

Geçen sene biz şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe maçı vardı, orada da aynı şeyi söyledim. "Eğer biz yenemezsek, haksız şampiyon oldunuz" diye açıklama yapacaklar dedim. Orada yendik, ondan sonra kimsenin sesi çıkmadı. Bu sene kaybedince... Ben net olarak, 'Şu yüzden dolayı haksız oldular' deseler anlarım. Süper Kupa'ya da niye çıkmadığını kimse bilmiyor.

"KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER"

İki sene sonra Galatasaray'ı yenmeyi de haklı bir sevinç olarak buluyorum. 10 kişi ile kazanmışsınız deplasmanda Galatasaray'ı yenmişsiniz, oradaki haklı sevinç de çok haklı. Ama bu bir maraton. Bu yarışın içinde 11 aylık bir emek var. 11 aylık emeğin hakkını vermeniz gerekiyor. Sadece bu sene için konuşulmuyor, bu 10 sene için konuşuluyor. 10 sene içinde 3 Beşiktaş şampiyonluğu var, Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonlukları var. Bunların da hak edilmediğini söylüyorlar. "10 senedir biz şampiyon yapılmıyoruz" deniyor. Tüm takımları kapsıyor bu. Gerçekçi bakmak gerekiyor. Elini uzatıp tebrik etmen gerekiyor. Çok mücadele ettiler ve hak ettiler ve bizim maçı kazandılar. Ama şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz."

"RAKİBİ KIZDIRMAK GÜZEL BİR ŞEY"

"Bizi motive ettiler. Bizim takım motive oldu orada. Çok fazla şeye bakmamak gerekiyor dedik. Kendimize odaklandık biz. Onun dışında bunlar olacak, bu sene de olacak belki, daha fazlası yapılacak belki. Herkesin buna hazır olması gerekiyor. Futbolda çekişme var, bu güzel olan tarafı. Kızdırmak güzel bir şey. Bu aile içinde de olabiliyor. Ama belirli kişilerin provokasyonuyla ülke futbolunun farklı bir yere getirilmesi işin çirkin olan kısmı."