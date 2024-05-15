Açıkta bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu - Son Dakika
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Açıkta bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu

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Adıyaman'da akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Çocuğun cansız bedenini olay yerinden almak için elektrik şirketi görevlileri akımı keserken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 20:41  Güncelleme: 22:10
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Akımı kesilmeyerek bir bölümü dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken feci olayda ihmali olanların ortaya çıkarılması için soruşturma açıldı.

KABLOLARLA TEMAS EDİNCE AKIMA KAPILDI

Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçen 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriye uyruklu çocuk, burada açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarıyla temas etti. Bir anda akıma kapılan çocuk yere yığıldı.

Dışarıda bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

ELEKTRİK ŞİRKETİ AKIMI KESTİ

Akıma kapılan çocuğu hareketsiz bir şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine çağrılan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dışarıda bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Açıkta bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Açıkta bırakılan elektrik kabloları 11 yaşındaki çocuğun sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Galatasaray Spor kulübü: Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin inşallah. Bu ihmale neden olan yada olanlar müebbet cezası almadıktan sonra maalesef bu tür haberler bitmez 67 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bunun bi para karsiligi yok ama . Bölgedeki elektrik kurumuna inanılmaz bir ceza kesilmesi lazim … Boyle tarihte gorulmemis bir ceza olmasi lazim zaten yeteri kadar somuruyorlar insanlari . 50 1 Yanıtla
  • Osman Koca: türkiyede insanlar tesadüfen yaşıyor..avrupada ise insanlar tesadüfen ölüyor. 41 2 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: Şaşırdık mı? Böyle şeyler anca uganda da olur. Bir de?? 11 1 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: benim ülkemde yaşamak tesadüfen asker konvoyundan çıkan kurşun ile balkondaki çocuk ölür yürürken kabloya takılır elektrikten ölür yaya yolundan geçmeye kalksan ölürsün düğünlerde ölenleri saymıyorum tesadüfen yaşıyoruz 20 senede gelinen nokta bu 3 2 Yanıtla
    Muttalip Tecir: 20 sene ne alâka 6 0
  • Abdullah Çuğlan: Rabbim ailesine sabırlar versin 4 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Bu ne bugün felaket üzerine felaket haberleri 2 0 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: çocuğun günahını almıyım ama çocuk kabloları almaya çalışırken akıma kapanmış gibi duruyor ıslak bi zemin yok iletken bir malzemede yok elini kabloya atınca akıma kapılmış gibi... 0 1 Yanıtla
  • Süleyman kor: Eline bir tornavida pense alam elektrikçi olursa işin sonu ölümle sonuçlanır yazık olmuş Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla

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