Denizli'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı: Gerginlik ve kavga çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı: Gerginlik ve kavga çıktı

Denizli\'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı: Gerginlik ve kavga çıktı

Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran bir şahıs, gerginliğe ve kavgaya neden oldu. Olay, Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları öncesinde meydana geldi. LGBT bayrağı açan kişi ile yaşlı bir vatandaş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis olaya müdahale etti.

01.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs gerginliğe ve kavgaya neden oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları öncesinde meydana geldi. 1 Mayıs kutlamalarının toplanma yeri olan Çınar Meydanına ilerleyen sendikalı gruptan bir kişinin açtığı LGBT bayrağı, parkta oturan yaşlı bir vatandaş tarafından "Siz gençliğe zarar veriyorsunuz" tepsiyle karşılandı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. LGBT bayrağı açan bir kişiye saldıran şahıs, gerginlikle 'Siz gençleri bozuyorsunuz' diye bağırmasının ardından kavgaya neden oldu. Olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kalabalık arasında LGBT bayrağı açan bir kişiye saldırdı. Saldırı sonrası iki kişi arasında arbede yaşandı ve diğer yürüyüşçüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis olay yerinde müdahalede bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, 1 Mayıs, Denizli, Kavga, LGBT, Saldırı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı: Gerginlik ve kavga çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de LGBT bayrağı açan kişiye saldırı: Gerginlik ve kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement