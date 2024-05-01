İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahsın gözaltına alındığını, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin ise yaralandığını duyurdu.

01.05.2024 19:30  Güncelleme: 19:41
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yürüyüşler düzenlendi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yürüyüşlerde Türkiye genelinde 226 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik mensubu da yaralandı.

1 Mayıs yürüyüşlerinde tansiyonun en yüksek olduğu yer İstanbul oldu. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Taksim'e ilerlemeye çalışan 217 kişi gözaltına alındı. İstanbul'un yanı sıra Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da da 2 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

"ETKİNLİKLERE 241 BİN KİŞİ KATILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sayıları paylaştı. Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

"ÇIKAN OLAYLARDA 226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, "İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakanlık personeline teşekkür eden Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL SARAÇHANE'DE ARBEDE ÇIKTI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba, polis ekipleri uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

KALDIRIM TAŞI VE DAMACANAYLA VURDULAR

Olaylar sırasında bazı kişiler polislere yerlerden söktükleri kaldırım taşlarıyla saldırdı. Çok sayıda polis yaralanırken, olay yerine ambulans getirildi. Kalabalık gruptaki bir kişinin de damacana ile polise vurması dikkat çekti. İstanbul'daki olaylarda 217 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL'DA ULAŞIMA KAPATILAN BAZI YOLLAR AÇILDI

İstanbul Valiliği de 1 tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazın noktalardaki kısıtlamanın saat 16.00 itibariyle kaldırıldığını bildirerek güzergahlarla ilgili şu bilgileri açıkladı:

1 Mayıs 2024 günü saat 05.30'dan itibaren ulaşıma kapatılan;

- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına,

- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına,

- M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına,

- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

- T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına,

- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına,

Ancak;

- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine,

- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine,

- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine,

Karar verilmiştir.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs\'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı

İçişleri Bakanı, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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