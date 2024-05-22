Rize\'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

kuzeyli baba:

Rize Sinop Trabzon buralar tehlikelidir özellikle Boyabat ta kesinlikle tartışma yapmayın benden size tavsiye

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Abuzer Kadayıf: Titredik be şuan 31 5

Harun Çelik: Etme yav dibine kadar tehlike olsa ne yazar bu kadar tırsık olmayın arkadaş 15 3

Ercan Karatas: Titredik şuan diyor sen git bi tartış bak gör ne oluyo :) 0 3