Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde iddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü, birbirine kurşun yağdırdı. Olayda sürücülerden biri yaralanırken diğeri ise hayatını kaybetti.

22.05.2024 17:53
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Rize'nin Çayeli ilçesinde trafikteki tartışmada kan aktı. 2 sürücünün birbirine kurşun yağdırdığı olayda 1 sürücü öldü, diğeri de yaralandı.

Olay Çayeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü silahlarını çekip birbirlerine ateş etti.

SİLAHI ELİNDE KALDI

Silahlı kavgada sürücülerden biri aracının içinde hayatını kaybederken diğer sürücü de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün silahı ise elinde kaldı.

Rize\'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • kuzeyli baba: Rize Sinop Trabzon buralar tehlikelidir özellikle Boyabat ta kesinlikle tartışma yapmayın benden size tavsiye 11 34 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Titredik be şuan 31 5 Harun Çelik: Etme yav dibine kadar tehlike olsa ne yazar bu kadar tırsık olmayın arkadaş 15 3 Ercan Karatas: Titredik şuan diyor sen git bi tartış bak gör ne oluyo :) 0 3 Fatih COŞKUN: Duba yok bir yaprağım yok kafasına göre çeviriyor jandarma.???? 0 0
  • Ali null: içişleri bakanına diyorum Tüm arabaları Allah için arattır ya sadece radar görüyorum olmaz bakanım arabalara bir zahmet biz teksasta degiliz 29 1 Yanıtla
  • Galip Karakas: Ülkemiz insanına ne oldu böyle hiç sabır saygı kalmadı herke pimi çekilmeş bomba gibi. 18 0 Yanıtla
  • Sinan Özkan: Sen.....DÜZCE ye gel........?? 1 13 Yanıtla
    Çengelköylü: ÇOĞU İNSAN YAŞADIKLARI İLİ AMAN İLİMİZ MİSAFİRPERVER DAVRANIP İLLERİNİ GÖZ BEBEĞİ YAPMAYA ÇALIŞIR SİNAN ÖZKANDA BİZİM İLİMİZ TEXSAS DEMEKTEN GURUR DUYUYOR ŞU AN DÜZCEDE EMLAKTA % 35 DÜŞÜŞ YAŞANMAYA BAŞLADI BİLE 8 0 Ela Demir uz: Aynen düzceye gelin bide siz 0 4
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