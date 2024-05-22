Rize'nin Çayeli ilçesinde trafikteki tartışmada kan aktı. 2 sürücünün birbirine kurşun yağdırdığı olayda 1 sürücü öldü, diğeri de yaralandı.
Olay Çayeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan 2 sürücü silahlarını çekip birbirlerine ateş etti.
Silahlı kavgada sürücülerden biri aracının içinde hayatını kaybederken diğer sürücü de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün silahı ise elinde kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)