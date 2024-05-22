Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu

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Balıkesir'de üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren E.Ö. hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Katil zanlısı E.Ö'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 17 yaşında olması sebebiyle cezası 18 yıl ile 24 yıla kadar düşecek. Katil zanlısının babası için de azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

22.05.2024 17:46
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Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası için de "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN CEZA DÜŞECEK

Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Şüphelinin yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianamede, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçtığı, kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalandığı aktarılarak E.Ö'yü azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Ö'nün de gözaltına alındığı belirtildi.

Motokurye Ata Emre Akman'ın katilinin 24 yıla kadar hapsi isteniyor

E.Ö. iddianamede yer alan ifadesinde, babasının eski dini nikahlı eşi S.D. ile aralarında husumet bulunduğunu, olay günü alkol aldığını ve babasıyla geç saatte eve gittiğini anlattı.

Babası uyuduktan sonra aklına kadınla yaşadığı sorunlar gelince masadaki bıçağı alarak dışarı çıktığını ileri süren E.Ö, evin önünde maktul Akman ile karşılaşarak birtakım sorular sorduğunu, genci kendisini terslemesi nedeniyle bıçakladığını ifade etti.

BABA İÇİN AYRI İDDİANAME

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkındaki soruşturma da tamamlandı. Ayrı olarak hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede, Orhan Ö'nün dini nikahlı eşi ile ayrılmasından sonra aradan geçen zaman zarfında sürekli olarak bu kişiye rahatsızlık verdiği, şüphelinin işlediği başka bir suç nedeniyle hükümlü olarak bulunduğu Buca Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Mayıs'ta izinli olarak çıktığı belirtildi.

"O EVİN ÖNÜNDE BİRİNİN BAŞINA BİR ŞEY GELECEK"

İddianamede, Orhan Ö'nün 4 Mayıs'ta tanık K.Ş'nin evine gittiğini ve burada karşılaştığı S.D'ye ona ya da evinde bulunan kişilere zarar vereceğine dair sözler söylediğine yer verildi. Şüphelinin daha sonra buradaki kişilere yönelik "Evdekilerden hiçbirine zarar vermeyeceğim ancak o evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Kim olduğu umurumda değil, bunu ben değil oğlum ya da babam yapacak. Mermi gibi oğlan yetiştirdim." şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

"YA BABAMA YA OĞLUMA ÖLDÜRTECEĞİM"

Zanlının, S.D'yi 7 Mayıs'ta cep telefonuyla arayarak "Seni ya babama ya da oğluma öldürteceğim" şeklinde ifadeler kullandığı, bu hadiselerin yaşanmasından sonra E.Ö'nün saat 01.48 sıralarında S.D'nin ikamet ettiği Karaoğlan Mahallesi'ndeki ikametin önüne gittiği, buraya sipariş getiren maktul Ata Emre Akman'ın apartmanın içine girdiğini görerek kısa süre bir arabanın arkasına saklandığı iddianamede yer aldı.

Maktulün kısa bir süre sonra apartmandan çıkması üzerine E.Ö'nün Akman'ın yanına elinde bıçakla yaklaştığı, maktul ile kısa bir süre konuştuktan sonra hayati bölgelerine canavarca hisle fazla sayıda bıçak darbesi vurmak suretiyle onu öldürdüğü aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti. Mahkemenin iddianameleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

Motokurye Ata\'nın katili için istenen ceza belli oldu
Kaynak: AA

Balıkesir, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cemil YALÇIN: 18 yıl istenecek, iyi halden 5 yıl, sarhoş olduğu içinde 3 yıl düşer kaldı 10 yıl. 5 sene içerde yatar kalan 5 senede denetimli serbestlikten dışarda gezer. 24 0 Yanıtla

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